moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

去年虛幣市場動盪 BitMEX：遇困反助業務

【明報專訊】近日金融市場動盪，傳統銀行體系危機令市場重投虛擬貨幣懷抱，比特幣（Bitcoin）上月價格急升，截至上周五報28,395.3美元，3月合計大升22.7%。虛擬貨幣交易所BitMEX代理首席執行官兼首席財務官Stephan Lutz受訪時指出，長線依然看好行業發展，將繼續在流動性、安全及衍生工具（derivatives）三方面加強服務。

重回基本面 投資者更審慎

他直言，儘管行業以至很多參與者去年經歷艱難時刻，不過對BitMEX而言，困境反而對業務有幫助（helpful）。他解釋，過去虛擬資產行業存在很多不同的商業模式，不過「牛市」期間所有資產價格不斷上漲，令公司不一定達至經營盈利亦可運作，危機不曾浮現眼前，但去年市場經歷FTX、虛擬貨幣Terra（LUNA）爆煲事件，投資者重新回到行業基本面，大家亦變得很謹慎，且更嚴格審查投資，對行業而言更是好事。他形容，去年行業有點像進入「訓練營（training camp）」，現時來看不再蕭條，熊市可能已經結束，行業亦會由谷底走出來。

展望BitMEX未來發展，Stephan Lutz表示公司成立於2014年，是虛擬貨幣行業第三間成立的交易所，近年更關注專業或機構投資者的需要，例如早前矽谷銀行（SVB）（美：SIVB）危機亦為USDC發行商Circle帶來間接風險，平台考慮部分投資者或有需要對冲USDC的風險敞口，短時間內已推出USDC相關的衍生工具。此外，他亦強調資金的重要，BitMEX將致力確保用戶資金安全，包括將用戶及交易所的資金分開存放等，成立至今即使遭受過攻擊，亦不曾令用戶資金受損。

讚港谷虛幣發展「非常努力」

虛擬貨幣近月價格相當反覆，Stephan Lutz直言，如果投資者於2020年開始投資虛擬貨幣，自然會對於去年情况感到擔憂，因為是他們首次面對低潮，不過交易所亦曾經歷數次風暴，強調長線依然看好行業的整體發展。

至於香港有意大力推動虛擬貨幣發展，他認為政府非常努力及真誠發展，因此BitMEX亦在去年10月為香港用戶開放兌換虛幣、現貨交易等服務，相信未來將成為亞洲最大的虛擬貨幣中心之一。