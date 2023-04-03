初創室內培植褐微藻製保健品

明報記者 薛偉傑 攝影 朱安妮

極之源生物科技有限公司執行董事鄭中麟、營運總監黃榮生、首席技術總監陳興博士表示，他們2017年萌生人工培植微藻製造保健品的念頭，到2018年成立公司。其中一個觸發點是他們看到日本和台灣企業生產海藻類保健品，發展得相當不錯。

岩藻黃素極珍罕 1噸微藻才10克

陳興早在1976年還在漁農署工作時，已開始研究各種微藻，後來開設環保工程公司，常涉及水質和微藻相關工作。所以他對微藻的品種和特點已累積不少知識。陳興當時已經鎖定了要走高難度和人無我有的路線，培植幾乎沒有同業涉足的「褐微藻」，提取當中的「岩藻黃素」（Fucoxanthin）。褐微藻含有的岩藻黃素相對較多（其他藻類未必有，或濃度只是其十分之一或以下），岩藻黃素正是微藻內最具價值的生物活性成分之一。醫學文獻顯示，岩藻黃素對於肝臟有消脂抗炎的功效。此外，褐微藻的微分子結構更容易被人體吸收，也勝過日本企業普遍培植的大褐藻。

不過，褐微藻含有的岩藻黃素較多，也只是相對而言。實際上，1噸的褐微藻也只含有大約10克岩藻黃素。岩藻黃素的珍罕程度，比起日本、台灣和澳洲企業積極從藻類提取的褐藻糖膠（Fucoidan）還有過之而無不及。

投入逾千萬元 研製褐藻衛肝素

2018年開始，該公司就不斷在工廈內試驗培植褐微藻的最優化條件，包括：溫度、濕度、光譜、養分等，以及研究「岩藻黃素」的提取和提純方法。至今累積投入1000多萬元，包括近兩年獲得「創新及科技基金」資助的229萬元。去年5月該公司終於開始量產，將人工培植14日的褐微藻，先用離心機篩走水分，再經真空冷凍乾燥處理，然後用破壁機處理，令岩藻黃素從內部釋出。最後，再將那些含岩藻黃素的混合物交給香港生物科技研究院做安全測試及裝入植物膠囊，製成稱為「褐藻衛肝素」的保健品推出市場，產品主要功效是紓緩脂肪肝問題。

該公司曾透過一個病人團體，邀請20多名有脂肪肝問題的志願者參加測試。其中九成志願者服用褐藻衛肝素幾個月後，其肝臟硬度（肝臟纖維掃描指數）都降低，平均降幅為一成多至兩成；此外，肝臟脂肪指數也略為降低。

將引新設備 助提純擴闊產品線

該公司早前委託內地一家公司為它度身研製一部超臨界二氧化碳提取設備，預計可在4月內收貨。這部設備將可以從現時的粉狀混合物提取岩藻黃素，可以製造較高純度和濃縮小巧的褐藻衛肝素，該公司現建議每日吃3粒褐藻衛肝素膠囊，將來有可能濃縮到每日只需吃1粒。

另外，這部設備的應用範圍廣泛，也可用來提取褐藻糖膠和微藻油中的EPA等，有助該公司日後擴闊產品線。該公司現時租用的工廈單位面積約2000平方呎，不足以應付太大的產量。該公司計劃未來搬到面積3000至5000平方呎的地方。

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