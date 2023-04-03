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李澄幸：保單逆按可拿年金 兼有望留錢給後人

【明報專訊】讀者陳太來信：

本人已退休，較早前沽出一個和親戚共同投資的物業，現手上持有330萬元現金、一個自住物業，以及每月租金約1.2萬元的收租物業。雖然我們認為330萬不少，但相信不足「用過世」。我們有考慮是否將330萬元認購香港年金，連同租金收入相信夠錢用到最後一天，但又考慮到百年歸老後，如果可以分別將現金和兩個物業，一人一份地分配給3個子女將更好。如何配置比較有望實現以上的想法呢？

筆者回覆：

每個人都希望用有限的資源發揮最大效果，但理財有時候也是選擇和取捨的過程，陳太的需求有點似魚與熊掌，不能兼得，但亦非完全不能實現，陳太需要先知道不同方案的可能性和潛在優劣，再從中作出選擇。

首先，陳太提及想利用330萬元認購年金，根據相關的網上計算機顯示，60歲女性選擇領取年金至終身，每月可領取約15500元，配合約12000元的租金收入，即合共約27500元，足夠現時的家庭支出有餘，理應是一個不錯的方案，但卻可能未必滿足到財富傳承的想法。因為年金的好處是長命到120歲也有年金收取，是一個「保長命」的工具，而不是傳統的「保短命」，所以如果在80歲離世，身故賠償金額已等於0。雖然累計已領取的年金總額已超過330萬元，但因已沒身故賠償，所以未能將一筆現金留給後人。當然，還是可將手上兩個物業留給3名子女，但要注意業權分配，避免不必要爭議。

人壽保險可隨時間滾存紅利

如果陳太認同年金好處，希望有一份年金領取至終身，至少還有安老按揭和保單逆按兩個工具可選擇。由於希望將物業於百年歸老後留給子女，所以暫不討論安老按揭，轉而集中討論保單逆按。保單逆按是一項貸款安排，讓借款人利用壽險保單作抵押品，向貸款機構提取保單逆按貸款，通俗一點來說就是將壽險保單抵押換取年金。實務上，陳太可挑選合適的人壽保險去投保，一筆過繳清保費，假設同樣是330萬元，之後便有條件申請保單逆按獲取年金。由於每一種人壽保險不盡相同，所以難以有一個準確數字，宜在決策前了解清楚。

假設此安排將獲得每月年金約8000元直至終身，驟眼看年金的金額少了一半，但8000元加12000元的租金，仍可達到陳太收入目標，更重要是由於終身人壽保險可隨時間滾存紅利，舉例90歲離世，人壽保險的死亡理賠金有望還清保單逆按之餘，仍然有錢留給後人。所以，保單逆按規劃得宜的話，有可能既有年金又因仍然有身故賠償，留一筆錢給後人。最後，以上只是通用的資訊，任何有意了解退休後如何創造收入的朋友，宜根據自身情况諮詢相關的專業人士，獲取更準確和全面的資訊。

CFP認可財務策劃師

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[李澄幸 理財信箱]