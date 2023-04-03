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王良享：人民幣國際認受性上升

【明報專訊】上周五中國國家統計局公布，3月份官方製造業採購經理人指數指數（PMI）按月下跌0.7%至51.9，比預期佳；非製造業採購經理人指數則從2月份的56.3升至58.2，為2011年以來的最高水平。

內地服務業次季可看好

製造業PMI回落，明顯是受歐、美等地區衰退風險上升，影響中國出口所致，不過，由於服務業現今佔GDP的55%及就業的48%，非製造業的加快復蘇趨勢可令全年中國國內生產總值上升至5.5%以上。

3月份數據顯示，服務業新訂單指數為58.5，高於上月3.8%，業務活動預期指數為63.2；這兩個指數皆為前瞻性指數，預示服務業進入第二季有良好趨勢。

從行業看，零售、鐵路運輸、航空運輸、道路運輸、租賃及商務服務等行業商務活動指數更高於60，表明居民消費和商旅出行意願增強。2022年中國人民幣存款增加26.26萬億元人民幣，其中住戶存款增長為17.84萬億元人民幣，新增額創有紀錄以來最高，今年在國家的財政刺激的進一步推動下，存款釋放可期。

進牛市第一期機會高

中國滬深300指數首季升幅為4.2%，高點於1月底出現，報4201.35，比起去年10月底的低點高出19.7%，由於衝不穿牛熊分界線，隨後出現回吐，至今從高位下跌3.6%，第二季再次挑戰首季高位而正式進入牛市第一期機會甚高。最近歐、美銀行因為央行收緊的後遺症出現而陷入低潮，但中國於3月份仍降準0.25個百分點，進一步釋放流動性。今年至今，美國整體銀行業交易所上市基金KBE下跌17.79%，內銀表現卻仍靠穩，中國銀行（3988）及建設銀行（0939）股價今年至今升5.24%及3.25%，反映中國金融股在不確定性高時的避險功能。

中國上周四與巴西達成恊議，不再使用美元作為中間貨幣，而以本幣進行貿易結算，從此，人民幣與里耳可以直接兌換，再度增加人民幣在國際間的認受性。中國連續14年為巴西最大交易伙伴，2022年中巴雙邊貿易額為1714.9億美元，巴西出口中國貨物大多屬商品，如農產品及種籽、礦石、石油及肉類，皆有人民幣的商品期貨市場為對冲後盾，相信日後對人民幣需求增加不少。下一步，人民幣跨境結算目標將擴充至沙特阿拉伯、智利及南非等商品出口國，以及在RCEP框架內的東盟各國，不容忽視。

美國公布2月份核心個人消費支出平减物價指數（Core PCE）比1月份下跌0.1%，同比增幅為4.6%。3月份美國金融條件收緊甚多，此通脹指標可能出現連續下跌，令聯儲局於5月份或停止加息，對港股走勢亦屬正面。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]