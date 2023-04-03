溫傑：建滔中長期基本因素仍吸引

以收入計，覆銅面板的業務佔比最大，達32%。另印刷線路板及化工產品各佔約28%；物業則佔不足13%。受地緣政治衝突、內地疫情反覆、全球主要央行大幅加息及環球高通脹影響，去年集團的經營環境甚具挑戰。以收入為例，礙於覆銅面板的銷量及單價均錄得下跌，而化工產品的單價亦從高位回落，集團去年營業額按年下降13%。

與此同時，除期內為部分債券投資作撥備外，考慮到今年首兩個月覆銅面板及其上游物料的存貨流轉速度較慢及產品單價下跌，因此管理層決定為存貨作出減值撥備，令公司持有人應佔基本純利（不包括非經常性項目）下降約六成至約38.8億元。

經濟復常 業務有望好轉

筆者認為，業績倒退實受疫情等負面因素影響，加上早前已分別於1月9日及3月16日發出盈利警告，因此屬預期之中。基於集團已作出減值及撥備，即財務報表反映了大部分不利因素，中長線有望日漸改善。

事實上，受惠於經濟活動復常，消費信心和企業信心正在回暖，預期集團的各項業務將會展示出向好的趨勢。

以最重要的覆銅面板業務作例子，管理層預期行業往後有機會進入新一輪的增長周期。為把握機遇，集團將提供更廣泛的覆銅面板產品，並以高質量發展為主線，加快薄板、耐燃、高頻高速及無鉛無鹵素覆銅面板等產品的升級，並與優質客戶合作，推動終端客戶對集團產品的認證，以推動收入增長。

租金收入料穩步增長

另一方面，雖然房地產部門於過去4年並沒有新增土地儲備，但會按預定計劃推售位於華東的住宅項目，加快資金回收。根據公告所指，部門於農曆新年後物業預售表現理想。除物業銷售外，集團得益於以下4項因素，租金收入將穩步增長，為集團持續帶來穩定的現金流入：（1）位於江蘇省昆山市高鐵站項目商用物業免租期陸續屆滿；（2）上海建滔廣場二期出租率大增；（3）於去年6月份買入位於英國倫敦的一幢商業大廈Two London Wall Place；（4）因疫情下向租戶提供的租金減免已相繼結束，今年會回復至正常水平。以今年計，預計租金收入將超過14億元。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]