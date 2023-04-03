復活節出遊 選性價比高旅保

明報記者 劉敬華

購買旅遊保險的意義，在於保障自己身處外地一旦身體不適，甚至發生意外，可獲各種支援及醫療保障。特別是現階段出遊，旅程中仍有感染新冠病毒的風險，由於港人入住海外醫院所支付的是非本地居民收費，收費往往較高，若是入住歐洲等地醫院，加上匯價，醫療支出將會更高，旅遊保險提供的醫療保障變得更為重要。

匯豐保障額達500萬 保費較高

現時市面上大部分旅遊保險的醫療保障，均保障旅程期間染病和意外受傷引起的醫療、手術及住院費用，當中亦涵蓋確診新冠的治療費用。是次比較的7家保險公司均保障旅程期間因確診新冠而引致的醫療、手術和住院之合資格醫療費用。若僅比較各計劃的醫療保障總額，目前以匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃的保障額最高，可高達500萬元，其他計劃為一般成年人提供的醫療保障最高賠償額介乎50萬元至200萬元。當然各計劃醫療保障總額的差距，涉保費多寡的因素，故比較醫療保障額時宜同時比較保費。

再以匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃為例，雖然保障額較高，惟5天環球保障的保費達328元，若出遊目的地為亞洲地區，轉為選擇匯豐旅遊萬全保單次旅程亞洲標準計劃5天保障只需支付約171元保費，同樣可獲500萬元醫療保障。假若旅遊目的地為歐美地區，必須選擇環球旅遊保障，又希望降低購買旅保的開支，或可考慮安聯旅遊保險單次來回-銀計劃，該計劃5天赴美國旅遊保費約244元，提供最高150萬元醫療保障。

過去一年不少海外地區經濟轉差，罪案或增加下，如擔心旅程中行李、錢包及旅遊證件被盜，選擇旅遊保險時宜比較計劃的行李、財物、錢財及旅遊證件等項目的保障金額上限。以行李及個人財物保障為例，其中安聯旅遊保險單次來回-金計劃的保障額較高，最高賠償額達2.5萬元，該計劃並另設流動設備被盜竊保障，最高賠償額為5000元，其他計劃的行李及個人財物保障額介乎3000元至2萬元。

留意有無確診新冠撤行程保障

比較保障額的同時，還要留意是否有自負額，以MSIG iTravel Plus單次旅遊-計劃A為例，該保險提供的個人金錢、證件及額外住宿開支總保障額可達1萬元，設自負額200元，同時要留意個別分項的最高賠償額，如此項保障中可獲賠償於旅程期間直接因盜竊、搶劫或爆竊而遺失之現金或旅行支票分項的最高賠償額為3000元。一旦行李、現金及證件遺失或被盜，受保人宜於事發後24小時內到當地警局報案及取得報案證明文件，並於回港前致電保險公司備案，若因失去行李而需於當地購買日用品，亦要保留一切單據，以方便回港後向保險公司索償。

若不幸於出發前夕確診新冠，被迫取消旅程固然掃興，更不幸的是，已預付的酒店及機票等開支或付諸流水，尤其是一家大細出行，預付開支可逾萬元，因此選擇旅保時宜留意因確診新冠而取消行程的保障。是次比較7家保險公司的旅遊保險計劃，也可提供因確診而取消行程的保障，保障範圍大多為賠償已預先支付並且無法取回的交通費及住宿費，當中以安盛「卓越」豐盛優遊樂優悅計劃、藍十字智在遊尊尚計劃、MSIG iTravel Plus單次旅遊-計劃A，以及匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃所提供賠償額較高，均可達5萬元。

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