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許健生：香港電腦商會的1/4世紀

【明報專訊】要講香港創科的起源地之一，必須要提提有香港「秋葉原」之稱深水埗。今日創科界的大佬們也曾在鴨寮街、黃金、高登留不少足跡。若論推動本地電腦普及化，就不能不提剛剛踏入成立了25年的香港電腦商會。

深水埗成港版「秋葉原」

上世紀初香港生活較貧乏，物資短缺，二手買賣是當時生活常態。而鴨寮街就成為買賣二手五金、電子產品的集散地。時至上世紀60、 70年代，歐美不少電子公司因當時香港工資低、工人素質高及免稅港的原因特來港設廠，當中包括Fairchild 、AMPEX等大廠。那時候很多進口電子廢料及壞零件都會一車車推去深水埗鴨寮街賣，有不少本地「山寨廠」都是回收這些電子零件，製造平價產品而起家。到了80年代多了生產組裝電腦的公司，便慢慢由鴨寮街遷移到鄰近的，當時還是經營成衣批發中心的黃金、高登商場。到了80年代中後期，因銷售電腦電子零件及蘋果電腦Apple II兼容機銷售狀况十分暢旺，整個商場順勢轉型為電腦中心。

筆者還記得到90年代、千禧年時是黃金、高登的高峰期，那時中小企開始由無到有進行電腦化，學校亦開始推出電腦課程，就連旅發局都會以電腦中心作為香港的旅遊景點之一。那時電腦需求殷切，市場可以說是求過於供，聽老行尊講在最風光的日子時，電腦可以賣兩台賺一台，隨便一間在黃金高登的「砌機」店每日都收幾萬元現金，名副其實可以稱當時為黃金歲月。

香港電腦商會創立於1998年，成立初時的遠景是為了團結業界，推動電腦普及文化。目標是香港每家每戶都有一台家用電腦。第一屆電腦節是在2002年深水埗由街展開始，到2004年同時進軍到香港會議展覽中心舉行更具規模的「電腦通訊節」，現為香港四大消費展覽之一。筆者有幸在之前服務的機構和電腦商會合作，更在電腦商會服務至今轉眼也差不多20年了。

作為本地四大消費展之一，四天的展期每年約有數十萬人流、銷售額亦高達數億，電腦通訊節在高峰期真是一攤位難求。但隨着全球電腦使用習慣由桌面轉到移動端，加上智能電話單品取代了多種的數碼產品。電腦通訊節亦由純粹以銷售為主，在十多年前開始就加入不同元素，推動當時得令的科創活動作為主題。例如數碼聲音廣播、智能城市、環保科技、STEM教育、電競活動至去年設立元宇宙館、數碼轉型轉區及舉辦相信是全港第一個較大型的Web3.0高峰會議。希望能利用電腦通訊節的人流紅利，使市民能多接觸新興科技，達至科技共融。同時，亦希望年輕人在電腦節消費娛樂之餘，更能獲得最新科技的訊息，提高他們對科技的興趣，從而考慮投身創科工作，提升香港的創科競爭力。

冀大灣區創企能走出去引進來

創新科技及工業局長孫東去年年底公布的「創新科技發展藍圖」，提出多項香港未來在創科發展的路徑與方向。作為本地創科業界之一，香港電腦商會定必善用本身的資源與優勢，聯同業界友好，配合發展藍圖為香港創科發展路上出一分力，提升本地創科氛圍。今年，電腦通訊節將會繼續推動Web3.0產業發展、最新的AI人工智能技術、企業數碼轉型及青年科普工作。同時亦已與廣東省電腦商會及澳門電腦商會成立粵港澳大灣區IT產業聯盟，希望藉着聯盟為區內創科企業做到走出去，引進來的長遠發展目標。

隨着科技的發展及使用習慣的改變，電腦商會也定當與時並進，去年就以一班年輕業界翹楚為核心，成立了創新委員會，聯同會董局繼續為業界及香港市民服務，希望為政產學研及市民作一個能「落地」的創科平台。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]