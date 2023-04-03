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何啟聰：重回紅底股 阿里購13913

標籤：何啟聰

【明報專訊】科技股回勇，港股在季結日延續近期強勢，恒指高位曾急升逾400點，重上20,700點，收市升約90點，連升四個交易日，短線觀望在兩萬點關口漸建支持的機會，向上有待上試兩萬一關。

阿里巴巴（9988）宣布改組後連日向好，上周五高位曾升逾半成，成功突破百元關口，高見102元的逾1個月高位，收市升逾3%，保持在百元關以上。有報道指，阿里旗下菜鳥物流正準備來港上市，但菜鳥回應指未有明確計劃。向上觀望上試105元的機會，支持或上移至參考50天線約95.5元水平。

阿里終突破百元關口，由於投資者或視已達短期目標，好友即使繼續加注好倉，暫未見大幅上移至價外認購證，普遍考慮貼價認購證，觀望到價後才考慮向上換馬。看好或可考慮阿里認購證（13913），行使價106.98元，2023年10月到期，實際槓桿約3.9倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]