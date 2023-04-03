何啟聰：重回紅底股 阿里購13913

阿里巴巴（9988）宣布改組後連日向好，上周五高位曾升逾半成，成功突破百元關口，高見102元的逾1個月高位，收市升逾3%，保持在百元關以上。有報道指，阿里旗下菜鳥物流正準備來港上市，但菜鳥回應指未有明確計劃。向上觀望上試105元的機會，支持或上移至參考50天線約95.5元水平。

阿里終突破百元關口，由於投資者或視已達短期目標，好友即使繼續加注好倉，暫未見大幅上移至價外認購證，普遍考慮貼價認購證，觀望到價後才考慮向上換馬。看好或可考慮阿里認購證（13913），行使價106.98元，2023年10月到期，實際槓桿約3.9倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]