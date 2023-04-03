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摩根大通亞洲：憧憬IPO復蘇 港交所購13033

【明報專訊】港交所（0388）上周五股價曾突破350元，創2月初以來最高。如投資者認為後市有望進一步突破，可留意港交購（13033），行使價388.2元，實際槓桿約11倍，2023年6月26日到期。如認為350元關口有阻力，趁高做淡可留意港交沽（11975），行使價299.68元，實際槓桿約9倍，2023年7月26日到期。

京東（9618）日前公布，擬分拆京東產發及京東工業兩家公司來港上市，擬各集資10億美元，另外市場同時傳出阿里巴巴（9988）旗下菜鳥物流亦計劃來港上市。彭博報道，京東及阿里的潛在分拆，或有望令香港沉寂多時的新股市場復蘇。報道指，Lalamove母公司拉拉科技、內地虛擬社交平台Soulgate及健身平台Keep近日相繼遞交上市申請。市場憧憬更大型科技企業如抖音母公司字節跳動、滴滴出行及小紅書也有機會重啟香港上市計劃。

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]