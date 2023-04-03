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布少明：樓巿「跌過龍」 重現吸引力

標籤：布少明

【明報專訊】自從去年開始，美國聯儲局連番加息，加上早前銀行業接連遇險，難免令全球資金尋覓出路。環顧全球，香港樓市一直是最適合各地資金「停泊」、最佳投資選擇之一，近期眾多投資板塊中脫穎而出，整體交投愈升愈有。首先本港樓市場在疫情期間一直展現極強抗跌力，跑贏不少投資產品；加上去年香港樓市跌約15%，明顯出現「跌過龍」情况。如今本港全面復常，聰明錢憧憬香港樓價追落後積極入市，相信資金將加快流入港樓市場，帶動樓市進一步向上。

此外，最近政府積極推出不同計劃，冀引入外來「人財」去充實人才庫及補充庫房。以「高才通」為例，政府去年底推出相關計劃，截至3月14日公布的資料，已合共收到逾1 .7萬宗申請，逾1萬宗已獲批。鑑於高才通申請者均屬於高收入的專業人士，相信勢必帶來大量資金來港。同時，政府早前公布的全新「資本投資者入境計劃」，料首年將吸引大量高資產人士申請，吸資數以千億計。

眾所周知，內地人及新香港人向來對香港物業趨之若鶩，並於去年第四季已「偷步」入市。統計顯示，按已知買家姓名作分析，去年第四季內地買家佔整體一二手成交的佔比高達11%，比率創11年季度新高，可見香港樓市對他們的吸引力。

現時世界各地搶「人財」情况相當激烈，為加速本港經濟復蘇，建議政府可考慮如合資格的投資者成為香港永久居民後，可寬免來港置業需付的三成辣稅，以吸引他們在港落地生根；又或容許購買物業作為投資移民工具，進一步吸納更多資金等。當下樓市升勢已成，只要資金持續流入，倘政府再擴大「搶人財」措施，相信港樓有望更進一步「價量齊彈」。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]