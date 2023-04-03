馬泰陽：加息近尾聲 資金湧樓市

雖然本港股市在亢奮後回軟，但樓市愈升愈有；加上美國銀行出現危機，使美國減慢加息步伐，相信隨着美國加息見頂，本港銀行加P接近尾聲，同時降低存款息率下，有助減低市場的恐慌情緒，對一眾買家或準買家來說是好消息，有利加快其入市步伐，資金將重新流入樓市；另外，自本港推出「搶人才」政策後，吸引不少新港人及準新港人來港置業，他們對本港樓市前景充滿信心，為本港樓市再添動力。

自2023年起，經濟全面回復正常，多項重要經濟數據全面反彈，其中，今次2月零售業總銷貨價值的臨時估計為331億元，較去年同月上升31.3%，遠超市場預期15%；而2月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月上升29.6%，同樣遠超市場預期的16%。受多項利好消息刺激，新盤、貨尾及二手樓市場回暖，預料市場將會帶領樓市繼續攀升。

綜合以上各個利好消息，筆者認為本樓市正處於上升軌道，除了中細價的中小型單位物業因受惠息口穩定及政府調整首置人士的印花稅措施，而流動性增加外，豪宅交投亦明顯復蘇。因此，筆者預料全年樓市將由谷底反陣，預測全年樓價升10%，最樂觀的情况下更有望升至15%。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]