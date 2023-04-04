全球綠色經濟的重要推手：碳信用交易

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歐盟的碳邊境調節機制（CBAM）等監管趨勢和企業社會責任的興起推動了市場對碳信用的需求增長。例如，特斯拉（Tesla）在加州強制市場中透過碳信用銷售在2022年獲得了17.8億美元的利潤。市場對於自願碳交易的關注也日益增加，倫敦證券交易所推出的自願碳市場可協助項目籌集資金，投資者可獲得碳信用或來自銷售的現金股利。

碳交易市場發展情况

在各國的大力發展下，全球強制碳市場所覆蓋的總碳排放量在過去 17年由21億增至89億噸二氧化碳當量（CO2e），而自願碳市場交易金 額於2021年也達到20億美元。當中，中國力求在2060年前達到碳中和 目標，促使其碳市場發展顯著。中國於2021年推出全國碳交易市場， 涉及的碳排放量已超過40億噸，令其成為全球碳排覆蓋量最大的ETS。 另外，中國人民銀行近月亦表示將支持北京綠色交易所發展國家核證 自願減排量（CCER）交易，創新更多碳金融產品，推動降低綠色溢 價，引領帶動綠色轉型發展。香港交易所亦於2022年推出的一站式國 際自願碳市場Core Climate已開創良好開端，為亞太地區的自願碳交易 帶來了顯著的動力。憑藉內地戰略門戶優勢，香港可以制定政策、培 育碳信用生態系統、推動氣候投資增長，也應把握中國綠色金融發展 機遇，例如與廣州期貨交易所合作開拓綠色金融產品，提升國際碳市 場競爭力。

碳信用的投資吸引力

作為新興資產，碳信用已顯示出其投資潛力。除了預期的樂觀回 報，碳配額與傳統資產的關聯性也普遍較低，可有效多元化投資組合 及抵禦與氣候轉型相關的投資損失。其中，碳期貨基金（ETF）為投資 者提供了碳信用相關的投資機會，香港中金碳期貨ETF（03060）即為 一例。該基金追蹤的歐洲期貨交易所ICE EUA碳期貨指數，已在過去八年實現高達41.5%的年化收益率。債券方面，港府近月宣佈已成功發售 8 億港元的代幣化綠色債券，即全球首批由政府發行的代幣化綠色債 券，為減碳項目等提供多元化的融資方案。政策支持及市場需求也孕 育了一批以碳信用為業務基礎的嶄新企業，例如計劃在美國Nasdaq交易 所上市的Carbon Streaming Corporation，運用創新商業模式為碳抵消開 發商提供項目融資，並從中獲取碳信用盈利。這些企業和方案的崛起 提供了更多的投資及融資機會，有助推動氣候金融發展，建立更全面 的碳信用生態系統。

碳信用在綠色經濟發展中扮演着關鍵角色。隨着ETS體系及碳信用相關市場逐漸成熟，碳信用可為投資者提供更為高效的融資與變現渠道。未來，隨着碳市場參與者的合作以及融資方案的增長，碳信用供求關係將進一步彌合，推動其發展和應用，有望推進全球市場經濟邁向「碳本位」的時代。

彭頌邦

艾華迪集團首席合夥人

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