平保撐Ken Sir議案 促匯控高度重視 杜嘉祺反擊：不符整體股東利益

明報記者 歐陽偉昉

平安資管現時持有匯控8%，為匯控第二大股東。該行希望匯控持開放的態度，高度重視、關注股東的建議。董事長黃勇去年曾建議匯控重新檢視其全球資源配置策略，將更多資源集中在亞洲，並在環球金融模式與跨國系統性風險、地緣政治風險之間取得平衡。

平保：助增股東價值

提出兩項決議案的「分拆匯控關注組」召集人呂宇健（Ken Sir）表示，已透過顧問公司約見機構投資者，並爭取與第三方投票顧問機構ISS和Glass Lewis會面爭取支持。雖然議案通過門檻提高至超過75%，不過他表示有極大信心可以通過，指其決議是要求管理層每季提交報告，用任何方法提高價值，不論是通過分拆、遷冊還是其他途徑，以給予壓力令其運營時將價值體現在股價，「按道理作為股東沒有理由反對」。

不過，杜嘉祺表示，董事會要考慮所有股東，而非小部分股東利益，他們不能提出破壞股東價值的議案。他表示，該行去年曾花費數個月，廣泛地並深入研究不同營運架構選擇，並由內部和外部人員進行審視，結果皆認為其他架構會破壞該行的價值，並將股息置於風險之中，目前該行策略有效，可持續地改善業務表現，推動該行價值和股息增加。

祈耀年憂議案大減收入

行政總裁祈耀年表示，該行大量企業銀行業務的收入，與跨境貿易和跨境活動相關，有近一半的全球收入與跨境業務能力有關，一旦跨境貿易能力被中斷，會令相關收入大幅減少。「如果收入消失，你（股東）的利潤就會消失，因此你的股息也會消失。」

對於遷冊香港避免美國潛在制裁的風險，祈耀年表示，就算將亞洲業務從全球分拆，只要受美國制裁就一定有影響，無論它在香港還是在英國註冊也會有同樣影響，認為上述建議經不起推敲。

匯控收購矽谷銀行英國子公司，被與會股東質疑承擔英國政府要求的任務，杜嘉祺稱，收購是匯控一方主動要求，而非英倫銀行。他表示，分析師認同收購是難以拒絕的好交易，認為英國矽谷銀行是優秀的業務，交易是絕佳的商業機會，「時間會作出證明」。