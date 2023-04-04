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渣打料恒指年內上望23000

【明報專訊】加息預期開始減弱，惟金融市場仍波動。渣打財富管理傾向採取穩健的投資策略，尤其看好債券市場及中港股市。當中，亞洲股市將受惠於美元走弱，加上中國重啟，渣打北亞區投資總監鄭子豐估計，恒指短期內將於19000點至21,000點區間徘徊，年內有望向23,000點進發，較昨收市價有12%上調空間。

看好科技通訊工業股

市場預期中國企業盈利受惠於經濟重新開放，今年將有15%盈利增長，鄭子豐認為可再有2%至3%上調空間。中國股票估值較亞洲股票折讓兩成，估值吸引，而港股反映較多內地企業，亦會因此跟隨向好。他指出，工業自動化、展望科技行業有實質支持等亦是股市上調動力，尤其看好科技及通訊股、工業股等板塊。

市場一般預料美聯儲上半年再加一次息，幅度為25點子，下半年或因衰退而掉頭減息，鄭子豐料即使減息，幅度僅於25至50點子。渣打香港投資策略主管梁振輝預計，美元至今年底反覆偏弱，其他貨幣將有回升迹象。當中，日圓兌港元目前於6算以下，日央行長早前換屆，日本通脹顯著改善，料年內日圓有機會回升至6.2至6.3，亦看好歐元及英鎊。

債市方面，梁振輝認為債券在主要投資資產中有較為穩定的策略。他建議以「質素行先」，避免投資高風險債。由於美國10年債息率有機會再下調，將利好投資級別企業債。美元下跌，亦看好亞洲方面的美元債。