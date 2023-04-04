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中國財新製造業PMI回落至50 遠遜預期

【明報專訊】內地製造業於2月短暫擴張後，3月財新中國製造業採購經理指數（PMI）按月回落1.6點至50，遠遜於市場預期的51.7，落在50的盛衰分界線上，反映製造業經濟活動穩定，修復勢頭放緩。財新智庫高級經濟學家王喆表示，經濟快速復蘇勢頭有「減弱迹象」，反映疫情期間積壓需求短期釋放後經濟恢復基礎不牢固。信誠證券聯席董事張智威分析指，上月美國銀行爆煲及高通脹問題拖累，企業海外訂單在4、5月持續受壓。

分析：經濟復蘇有減弱迹象

各指數方面，製造業生產指數、新訂單指數在擴張區間回落，略高於50的盛衰分界線，主因外需不振拖累新出口訂單重返收縮。部分受訪企業反映，客戶需求和數量改善，但銷售相對疲軟，特別是海外訂單，中間品和投資品銷售均下降，但消費品銷售表現增長。

就業方面未有根本性改善，月內製造業就業指數再跌至盛衰分界線以下，用工量下跌主要是員工自願離職後空缺未獲填補，以及企業削減成本。雖然製造業成本按月不變，但需求不強限制企業定價，出廠價格指數小幅回落至收縮區間。

不過，企業普遍預計未來一年將恢復至更正常的營運狀態。王喆表示，展望未來增長仍需依賴內需，特別是居民消費水平提升，未來要加強就業基礎和改善市場預期等，才能落實復蘇和擴大消費的既定目標。張智威表示，外圍經濟前景不明朗，上月美國多間銀行倒閉事件對日後經濟定必造成「後遺症」，銀行貸款更為謹慎，客戶融資受壓，以至縮減貿易訂單。他又表示，強勁的內需政策可支撐內地的企業。