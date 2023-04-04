易居債務重組獲阿里支持

股價收市升58%

據公告，易居擬向舊票據持有人及阿里香港提出新計劃，就每位計劃債權人於記錄時間持有的每1000美元或等值港元的計劃債權人索償應付現金60美元；若計劃債權人為舊票據持有人，參考各計劃債權人記錄時間所持有的計劃債權人索償、佔該等計劃債權人所持的索償比例，發行的債權人特殊目的公司（SPV）的股份；以及公司將促使TM Home（由易居及阿里在2021年1月創立的公司），分別向債權人SPV及可換股債券股東發行若干新股份，TM Home股本中合共65%股權將由債權人SPV、可換股債券股東及TM Home少數股東共同持有。

易居稱，擬以外部融資為重組計劃項下的現金代價提供資金，包括但不限於通過預期將由主要股東兼董事周忻包銷的潛在供股籌集約4.8億元。

TM Home於重組完成後，將持有並經營公司的兩條穩定業務線，即現時由克而瑞控股經營的房地產數據與諮詢服務業務，以及與天貓網絡合作持有並經營的線上房地產營銷服務業務，加上持有附屬公司樂居控股有限公司（LEJU）的控股權。

另TM Home、TM Home外商獨資企業（上海天貓好房電子商務）及天貓網絡訂立新業務合作協議，新業務合作協議載列TM Home業務營運過渡安排之條款。根據條款，當中天貓網絡及TM Home外商獨資企業將繼續就天貓好房平台業務進行合作，TM Home外商獨資企業被指定為天貓線上房地產平台獨家天貓合作伙伴，期限為新業務合作協議日期至2024年8月31日。