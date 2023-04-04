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字節跳動去年收入增三成 看齊騰訊 超fb亞馬遜 增速冠內地同業

標籤：經濟

【明報專訊】消息指抖音（TikTok）母企字節跳動去年收入升破800億美元，較2021年收入約600億美元增逾三成。數字若屬實，則字節跳動的收入已超越Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN）等美國的互聯網巨頭，並與其主要競爭對手騰訊（0700）看齊。字節跳動曾多次傳出上市消息，惟至今仍未有確切上市計劃。

明報記者 鄺海盈

彭博社引述字節跳動向投資者送出的通知指，去年收入大增逾三成至逾800億美元，折合大約為5510億元人民幣，與騰訊同年收入5546億元人民幣相比，近乎追平，單論增速更是「跑贏同業」（見圖）。事實上，字節跳動近年的收入增速十分強勁，2020年及2021年收入按年升幅分別達1.1倍及86%，對比以往兩年，字節跳動去年增速已有所減慢。

未透露盈虧 字節跳動未回應

報道未有透露字節跳動去年的盈利情况，其獲利能力與其他科網公司相比究竟如何仍是未知數。事實上，字節跳動於2020年曾首次披露公司財務數據，當時經營虧損147億元人民幣，2021年經營虧損高達71.5億美元，約509億元人民幣。而是次字節跳動亦未有就其財務狀况報道作出回應。

另一方面，美國多個省份向TikTok頒下禁令，早前TikTok執行官周受資更於美國國會聽證會上受到國會議員的嚴厲質詢。據《華爾街日報》報道，為了讓美國政府相信TikTok不受中國政府影響，周受資出席聽證會前一個多月，已聘請了三位來自美國政商界重量級人馬替他進行了一個多月「特訓」。包括曾參與奧巴馬2008年總統競選活動、及後並成為奧巴馬幕僚的David Plouffe及Jim Messina、還有廸士尼前任公關主管Zenia Mucha。TikTok發言人表示，該公司在處理類似國會聽證會等重要事件時，會尋求多元化的意見。除美國以外，歐洲多國及印度等亦相繼要求政府機構禁用TikTok，惟TikTok面對多國禁令下仍錄得驚人收入，某程度上亦反映字節跳動業務的韌性。