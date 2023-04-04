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TVB跟股東大正創投簽顧問協議 建長期戰略關係

標籤：經濟

【明報專訊】電視廣播（TVB）（0511）的長期基金股東Silchester及Dodge & Cox近月出手減持，另一方面去年初已披露於TVB持股少於半成、並由陳惠仁打理的大正資本旗下基金相關機構大正創投，和TVB有新的互動，簽訂商業顧問協議。據此大正創投將為TVB提供與商業伙伴建立長期戰略關係和合作的建議，透過該台的電視和數碼媒體網絡，提高合作伙伴的市場佔有率。

陳惠仁：助TVB拓港和區域商業社區聯繫

在大正創投和TVB合作前，基金公司Silchester及Dodge & Cox連番減持在TVB參與股份投資，經減持後持股分別降至12.23%及5.96%。陳惠仁形容，今次是TVB近年來首次與基金股東人士合作，足見TVB對「大正資本」的重視。他更補充：「近一兩年已持續向TVB介紹不同品牌，深化合作，希望雙方未來能攜手創造更多機遇，讓TVB走出香港面向其他市場。」他還說，隨着TVB在數碼時代重塑其多元化平台和渠道，他們看到巨大的機遇，可加強TVB與香港和區域商業社區之間的聯繫。

TVB企業發展主管及署理財務總裁李福來表示，大正創投是享譽香港的本土公司，在香港的商業和金融市場上擁有豐富的經驗和深厚的人脈網絡。TVB期待與大正創投合作，期望與品牌擁有者和企業建立新的合作伙伴關係，將他們的故事帶給廣大的觀眾。

匯豐經紀持倉份額首跌破三成

此外，據最新中央結算持倉的披露顯示，TVB的經紀持倉出現變化，原先持倉最大的經紀匯豐銀行，持倉份額首次跌破三成大關，最新在3月31日及之後4月1日降至28.8%。至於持倉第二及第三多的花旗銀行及上海商業銀行，在該兩天起持倉則分別增至5.01%及4.02%。TVB昨股價收報8.45元，跌14.65%，股價連跌3日，累計跌21.8%，單日成交多達1.79億元。