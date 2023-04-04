華置鴨寮街酒店改青年宿舍 甘比：冀明年推

每個單位約200方呎 命名「仲學舍」

「秀樺廚房」以甘比女兒劉秀樺（Josephine）的名字命名，今次「仲學舍」則用上兒子劉仲學（Joseph Junior）的名字。問到之後會否再添新搞作時，甘比笑言，Josie（孻女劉秀兒、現年5歲）要求下次用她的名字搞個「秀兒廚房」，但暫時未想清楚。

冀秀樺廚房衝出深水埗

甘比表示，目前會專注做好「秀樺廚房」，期望令更多人認識「秀樺廚房」後，可衝出深水埗，在觀塘或天水圍推展新的慈善項目。昨日Josie在現場亦非常乖巧幫手宣傳，更親身冲泡了一杯泡沫朱古力予記者品嘗。

甘比表示，餐廳目前聘用11名自閉症員工，希望藉在餐廳運作，令他們投入社會。不過甘比發現「秀樺廚房」運作多月，許多人仍以為餐廳只是派飯、派物資，所以昨特地現身帶同細女Josie為餐廳宣傳，希望大家多點幫襯餐廳堂食或包場，令餐廳員工有更多實習、培訓機會。

問到中港通關後華置旗下商場表現，甘比指疫後亦未一刀切取消商戶支援，但旗下商場整體銷售額升達20%，人流更是回到疫情前，通關後內地旅客來港對生意有幫助，雖然升幅難估，但對後市感到樂觀。甘比更舉例指，秀樺較熟知潮流，早前便主動提議通關後邀請韓團「ITZY」來港到集團旗下商場皇室堡造勢。這次活動令商場迫爆，商場租戶非常開心，猶如「開演唱會」。

The One皇室堡今年續辦「姜濤誕」

同時，甘比稱，公司一直與商戶保持緊密聯繫，而去年旗下商場曾與Mirror成員姜濤香港後援會Fans Club合作「姜濤誕」，而本月再適逢姜濤24歲生日，雙方將會繼續在The ONE和皇室堡舉行生日應援活動。而旗下六大商場亦會因應新一輪消費券送出總值超過1000萬元的現金券。

明報記者 方楚茵