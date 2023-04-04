Tesla交付量新高 仍遜預期

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美︰TSLA）今年初公布的減價促銷措施，帶動了首季電動車銷情。Tesla第一季的全球交付量達42.29萬輛，雖低於分析師預期的43萬輛，但仍創紀錄新高，按年增幅達36%，不過按季僅增4%。第一季產量超過44萬輛，同樣創產量新高，惟交付量遠不及產量。Tesla股價早段跌近6%。
面對汽車市場降溫，Tesla於1月在多個市場宣布減價，部分車型減幅多達兩成。Tesla行政總裁馬斯克曾表示，今年有望實現200萬輛電動車的交付量。不過Deepwater Asset的分析指出，若非減價，Tesla首季交付量將很難看。
Tesla沒有按地區公布交付和生產數量，但根據中國乘聯會（CPCA）的數據，Tesla在1月和2月合共賣出140,453輛中國製電動車。CPCA未公布3月數據。若Tesla 3月在中國的交付量與2月相若，將意味首季超過50%的交付量來自上海超級工廠。
Tesla將在4月19日公布第一季業績，屆時投資者將了解到減價對該公司的影響。根據FactSet的數據，華爾街分析師預計，Tesla第一季利潤將由去年同期的33億美元，滑落至26億美元左右，儘管銷售額預計將會增加。分析師預計，其第一季收入將由去年同期的188億美元，攀升至230億美元以上。