梁天卓：入讀長春藤大學 「錢途」有保證？

【明報專訊】哈佛大學、麻省理工學院、耶魯大學、普林斯頓大學、哥倫比亞大學、賓夕法尼亞大學、布朗大學、達特茅斯學院和康奈爾大學，這8間就是天下父母趨之若鶩的長春藤大學。它們的學位有多搶手？根據維基百科的數字，這幾間大學的錄取率都在6%至16%的低水平。可想而知，能夠成功入讀的都是真正的「天之驕子」。事實上，它們的學生在畢業後的「錢途」一直遠超一般美國大學生，它們歷年來的著名畢業生更是不計其數，其中美國歷年44名總統就有8名在長春藤畢業。
對不少父母來說，子女能入讀長春藤大學（或其他名校）似乎是前途的保證。然而，對一個從事數據研究的學者來說，我不禁要問：到底這是因為長春藤大學（或其他名校）的教育特別出眾，可以令一個普通學生搖身一變成為「天之驕子」，還是成功入讀的學生本身就是「天子驕子」，他們與其他被長春藤拒絕的普通學生在能力或其他方面本身就有天淵之別？
10年前左右，兩名經濟學者Stacy Dale和Alan B. Krueger發表了一份有趣的研究來回答這問題。他們收集了有關美國高中生報讀大學的大數據，數據包括每名學生報讀的大學、成功申請的大學、最後入讀的大學，以及他們的家庭背景和畢業後的收入等。在分析裏，他們比較兩種家庭背景接近而又同時收到名校（如哈佛）和普通州立大學（如北卡州立大學）的邀請的兩種學生：學生甲最後選擇入讀名校，而學生乙則（因各種原因）選擇入讀州立大學。
研究結果顯示，入讀名校的學生甲在畢業後的前途和「錢途」和入讀普通州立大學的學生乙竟然相差無幾！
大學教育無疑是增加人力資本（以及前途和「錢途」）的有效途徑（不少行內研究都支持這說法），不過父母是否要特別催谷子女入讀長春藤這類名校？各位父母可能要再三思。
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