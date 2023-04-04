梁天卓：入讀長春藤大學 「錢途」有保證？

對不少父母來說，子女能入讀長春藤大學（或其他名校）似乎是前途的保證。然而，對一個從事數據研究的學者來說，我不禁要問：到底這是因為長春藤大學（或其他名校）的教育特別出眾，可以令一個普通學生搖身一變成為「天之驕子」，還是成功入讀的學生本身就是「天子驕子」，他們與其他被長春藤拒絕的普通學生在能力或其他方面本身就有天淵之別？

名校生錢途 與一般畢業生相差無幾

10年前左右，兩名經濟學者Stacy Dale和Alan B. Krueger發表了一份有趣的研究來回答這問題。他們收集了有關美國高中生報讀大學的大數據，數據包括每名學生報讀的大學、成功申請的大學、最後入讀的大學，以及他們的家庭背景和畢業後的收入等。在分析裏，他們比較兩種家庭背景接近而又同時收到名校（如哈佛）和普通州立大學（如北卡州立大學）的邀請的兩種學生：學生甲最後選擇入讀名校，而學生乙則（因各種原因）選擇入讀州立大學。

研究結果顯示，入讀名校的學生甲在畢業後的前途和「錢途」和入讀普通州立大學的學生乙竟然相差無幾！

大學教育無疑是增加人力資本（以及前途和「錢途」）的有效途徑（不少行內研究都支持這說法），不過父母是否要特別催谷子女入讀長春藤這類名校？各位父母可能要再三思。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

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[梁天卓 經濟學爸]