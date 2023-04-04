馬斯克禍從口出 「狗狗幣」官司如何收科

事緣2022年6月16日，一名「狗狗幣」投資者基思‧約翰遜（Keith Johnson），在紐約曼哈頓聯邦法院對馬斯克以及他旗下的電動車公司Tesla和太空發射服務公司SpaceX提出訴訟，索取高達2580億美元（約2.01萬億港元）的賠償。

被控「唱高散貨」 遭索償逾2萬億

約翰遜認為，馬斯克和他的公司用非法的欺詐活動，來抬高「狗狗幣」的價格，令「狗狗幣」在兩年間大升了36倍，之後卻大跌。他在起訴書中寫道：「被告錯誤地、欺騙性地聲稱，『狗狗幣』是一種合法投資，但它根本沒有任何價值。」訴訟書還表示：「『狗狗幣』不是貨幣、股票或者證券，它沒有黃金或其他貴金屬，或者任何東西作後盾。」

「你不能吃它，不能種植它，也不能佩戴它。它亦不支付任何利息或股息。與其他加密貨幣相比，它沒有獨特的用途……它亦沒有政府或私人股本作為擔保。」

約翰遜的訴訟要求860億美元的損害賠償，以及1720億美元的懲罰性賠償。該訴訟還打算禁止馬斯克和他旗下的多家公司進一步鼓勵消費者購買「狗狗幣」。

約翰遜自稱為被「被告的『狗狗幣』加密金字塔騙局騙走錢的美國公民」。他的起訴書還要求，將他在紐約曼哈頓聯邦法院提出的訴訟歸類為集體訴訟，以代表自2019年以來因為投資在「狗狗幣」而蒙受損失的其他投資者。

對此，馬斯克的代表律師辯稱，約翰遜從未清楚闡述馬斯克打算如何欺騙他人，以及他隱瞞了那些關於「狗狗幣」的風險。

馬斯克促法院駁回訴訟

雖然馬斯克曾經在Twitter的帖文中使用了Dogecoin Rulz，以及「沒有高位，沒有低位，只有狗狗幣」（No highs, no lows, only Doge）等陳述，但卻過於模糊，無法支持欺詐的指控。

馬斯克的代表律師還強調，在Twitter上發表關於一種合法加密貨幣的支持言論或者搞笑圖片，並不違法；原告對馬斯克關於「狗狗幣」的「無傷大雅兼且通常是愚蠢的推文」的訴訟是「虛構和幻想的作為」，法院應該駁回訴訟。

此外，馬斯克的法律團隊還對「狗狗幣」符合被歸類為證券的說法提出異議。儘管美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler曾經在幾次訪問中表示，除了「比特幣」之外，所有加密貨幣都屬於證券，但很多人認為他的觀點不符合法例。估計這有可能成為控辯雙方爭拗的重要觀點之一。

平心而論，馬斯克對於「狗狗幣」的崛起，確實有推波助瀾的作用，因為他曾經多次在推文中表達對「狗狗幣」的支持，包括稱它為「大眾加密貨幣」。

他旗下的電動車生產商Tesla亦在2021年底，開始在其網站上接受「狗狗幣」付款購買特定產品，但卻不包括汽車。馬斯克還曾經暗示，SpaceX可能很快會接受「狗狗幣」付款。

直至去年11月中，加密貨幣市場已經開始爆煲，馬斯克還表示，對於「比特幣」和「狗狗幣」仍然看好，「比特幣」會成功，而「狗狗幣」則會上月球。

另一方面，馬斯克以往亦曾經在NBC電視台的清談節目Saturday Night Live中扮演一個虛構的金融專家，稱「狗狗幣」是一場騙局。所以，說馬斯克口沒遮攔，惹官司有些是活該，也不為過。

其實，馬斯克身兼Tesla、SpaceX、Twitter、Neuralink以及The Boring Company等多間公司的大股東和高管，實在不應該對於一些大起大落的金融產品發表輕率的評論。

累Tesla和SpaceX遭索償 對小股東不公

因為外界其實無法分辨，他是以其個人身分評論，還是代表他旗下的公司。好像這宗官司般，就連Tesla和SpaceX也被要求賠償，其實對兩者的小股東很不公平。

馬斯克在Twitter的帖文已多次引發訴訟。2018年8月，他在Twitter發表帖文，聲稱已獲足夠融資將Tesla私有化，但預計中的720億美元交易最終並無實現，其間Tesla的股價卻出現波動，部分Tesla股東認為被誤導，入稟向他和Tesla索償。雖然今年2月3日，陪審團裁定他的帖文不構成欺詐，他和Tesla毋須賠償，但他未來應該認真考慮一下修改其作風。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]