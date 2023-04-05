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亞開行指中國成亞洲增長亮點 上調中國及香港今年增長預測至5％及3.6%

【明報專訊】中國對外全新開放推動亞太地區經濟體GDP增長。亞洲開發銀行昨日發布最新報告，上調亞太地區經濟增長預測至4.8％，較此前升0.2個百分點，明年增速按年持平至4.8％。當中，中國今年經濟增長預測上調0.7個百分點至5％，明年則回落至4.5％。香港經濟增長預測亦上調0.7個百分點至3.6％。亞開行表示，中國取消動態清零，成為區內增長前景亮點，消費和投資向好，有助推動區內多個經濟體加快復蘇，以抵消俄烏戰爭及全球通脹等問題的影響。

明報記者 陳麗歡

報告指出，隨着疫情防控放寬，旅遊業和匯款額呈現增長趨勢，多個依賴旅遊業的經濟體，其入境旅客人數正穩定回升至疫情前水平。亞開行首席經濟學家Albert Park表示，休閒旅遊和商旅出差活動重啟，經濟活動正在迅速增長，各地區政府需加強旅遊業支持性政策，提高生產力和韌性。

旅遊業匯款額呈增長趨勢

該行指出，強勁旅遊業和內需正推動印尼、菲律賓和越南等東南亞經濟體的發展，預計印尼今年經濟增長4.8％，明年增長5％。

菲律賓今年增長6％，明年增長6.2％；越南今年增長6.5％，明年增長6.8％。

Albert Park又表示，儘管中國市場正陷入房地產困境，令人擔憂，但中國增長前景上行大於下行風險。若今年居民生活迅速恢復正常，全年增長甚至高於5％。

全球銀行業動盪成變數

雖然亞洲增長步伐加快，但是該行亦警告全球銀行業動盪和俄烏戰爭升級，可能導致大宗商品價格飈升；就目前而言，兩間中型美國銀行倒閉不會演變成更大的金融危機。

Albert Park又表示，現時全球通貨膨脹放緩有利亞太區增長，紓緩受壓的消費力及該區大幅加息的必要性。Albert Park預料，今年亞太區通脹率按年回落0.2個百分點至4.2％，明年通脹預測回落至3.3％。惟他強調有關核心經濟體通脹仍然高企，需密切監測。