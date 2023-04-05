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GoGoX助弱勢學生免費學習AI

【明報專訊】快狗打車（GoGoX）（2246）宣布推出AI社區研習中心，為弱勢兒童及學生提供學習人工智能（AI）的機會，課程將由科技培訓公司Preface提供支援，將提供免費使用ChatGPT等嶄新AI工具及實際應用課程，希望令香港每個人都能接觸及負擔得起AI學習，現時GoGoX網站已接受報名，公司將根據報名情况分組別通知相關課程詳情。

課程由Preface提供支援

GoGoX創辦人兼聯席行政總裁林凱源（圖）表示，疫情期間很多弱勢兒童在家上課，但就連基本的電腦都沒有，有見及近月AI成為熱話，科技行業出現巨大變化，弱勢社群更需要幫忙。GoGoX作為一家土生土長的科技公司，今次推出AI社區研習中心，正是希望創造一個環境令兒童有機會接觸AI，達至「薪火相傳」的概念。

他續稱，研習中心將會先試行2個月「試水溫」，包括邀請公司旗下司機子女參加，亦歡迎其他兒童報名，首階段先由兩家公司員工教授課程，以了解兒童年齡層及感興趣的範疇，未來將到深水埗、元朗等地區作宣傳，亦希望與更多創科公司合作，在各區設立研習中心，讓更多兒童接觸科技，長遠維持免費的針對性課程。

Preface創辦人及行政總裁盧炳棠認為，AI會把所有東西重新洗牌，相信未來學會使用AI的人將會淘汰不會使用AI的人。

不過，傳統學校的科目與課程不會作改變，科技則日新月異，Preface優勢在於提供更新更快的科技內容，與傳統學校課程亦沒有牴觸之處，希望研習中心的課程可啟發兒童，讓他們擁抱新科技，發揮最大潛能。