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安華倡設亞幣基金去美元化 與IMF分庭抗禮 稱習近平歡迎建議

【明報專訊】近日颳起「去美元化」的風向，昨日輪到馬來西亞參與其中。其首相安華昨日表示，上周曾於博鰲論壇倡議設立亞洲貨幣基金組織（Asian Monetary Fund），意味與IMF（國際貨幣基金組織）分庭抗禮，力求減少依賴美元，更稱國家主席習近平向他表示歡迎討論此提議。

安華日前甫結束訪華行程，昨日便向馬來西亞國會透露，他與國家主席習近平會面時，對方立即表示已參閱安華建議，並歡迎討論，意味對建議抱正面態度。兼任財長的安華直言，馬來西亞現無理由繼續依賴美元，又稱大馬央行正與中方討論，貿易時以令吉與人民幣結算。

中國大馬洽用本土貨幣貿易

安華表示，早於1990年代他首次出任大馬財長時，已提出組成亞洲貨幣基金組織，但大家仍認為美元強勢，故其想法未獲重視。他續指，以目前中國、日本等國經濟實力，「我認為我們應該討論這個題目，至少考慮一下亞洲貨幣基金組織，其次是各自使用我們的貨幣。」

安華向國會指，中國向馬來西亞承諾投資1700億令吉（約3029億港元），包括今年斥20億令吉（約35.6億港元）投資在浙江吉利控股及寶騰汽車的「高科技車谷」，其投資額有望加碼至320億令吉（約570億港元）。

隨着美元轉趨強勢，其他貨幣隨之貶值，尤其美聯儲往年大量「印銀紙」，將通脹輸出國外，為現時「去美元化」的趨勢埋下種子。

東盟拉美冀擺脫美元霸權

上周東盟諸國財長及央行舉行會議，首要議程正是討論金融交易中減少依賴美元、歐元、日圓、英鎊，改用當地貨幣結算，並經本地貨幣交易計劃（LCT）實行。LCT即過往本地貨幣結算計劃（LCS）的擴充版，印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓等國均有份參與，即東南亞多國已有意遠離美元霸權。今年1月新加坡前外長楊榮文曾斥美元為「詛咒」，促請東南亞經濟體考慮「去美元化」，降低美元強勢時對區內貨幣的影響。

就連被指為美國「後花園」的拉丁美洲，近期亦逐步擺脫美元霸權。今年1月巴西與阿根廷舉行峰會，宣布要準備推動共同貨幣，目標是建立僅次於歐盟的第二大貨幣集團，名為「SUR」的共同貨幣，減少依賴美元。上周巴西更與中國達成協議，兩國之間貿易放棄以美元結算，巴西總統盧拉宣布建立人民幣清算所，由工行負責營運，讓巴西與中國企業以人民幣交易與貸款。

（綜合報道）

[國際金融]