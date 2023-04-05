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澳洲近一年首停加息 憂全球經濟面臨阻滯

【明報專訊】澳洲央行昨天宣布暫停加息，隔夜拆款利率維持在3.6厘，符合市場預期，為加息近一年以來首度暫停。澳央行解釋，主因是目前政策出現滯後，加息效果尚未浮現，以及家庭支出增長大幅放緩。有分析指，央行正觀望通脹及加息情况，料未來會重拾加息步伐。

澳洲央行行長Philip Lowe在議息聲明中表示，今次暫停加息，希望有額外時間評估加息至今的效果，及評估未來經濟。他概述目前全球通脹高企，尤其服務價格通脹，全球經濟前景仍然低迷，料今明兩年增長偏低。近期歐美銀行受壓，Philip Lowe指，此情况令全球經濟面臨更多阻滯，但強調澳洲銀行體系強健，資本充裕，完全有能力為經濟提供所需信貸。

行長：可能仍需一些收緊貨幣政策

澳洲2月按年通脹為6.8%，較1月的7.4%放緩。Philip Lowe指，該行目標將通脹壓至2%至3%，同時保持經濟平穩增長，但要軟着陸不容易。

展望未來政策，Philip Lowe表示，「可能仍再需要一些收緊貨幣政策」。對比上月聲明，今次央行加入了「一些（some）」，並以「可能（may）」取代「將會（will）」，意味今次央行語氣略鬆。

澳央行自去年5月起加息，至今加息10次，今次首度暫停；在彭博30名經濟師中，19名「貼中」利率維持不變。

道富全球市場亞太宏觀策略主管Dwyfor Evans分析，今次澳洲央行決定反映對通脹及加息的滯後效果抱觀望態度，其聲明提及家庭開支偏低，反映央行憂慮國內經濟偏弱，尤其正值按揭支出上升。他補充，增長疲弱、營商環境、信心指標等亦有份促成今次決定，加上機構投資者拋售澳元，使該行短期看淡澳元。

美2月職位空缺低於預期

另外，美國勞工部公布最新職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS），2月份職位空缺僅得993萬個，低於市場預期的約1040萬個，並較1月份的修正數字1056萬個少6%；離職率2.6%或402萬人。受消息拖累，隔晚美股三大指數由升轉跌，截至晚上10時半，均跌不足0.3%。

歐盟統計局亦公布歐元區2月份PPI（生產者物價指數）數據，按月跌0.5%，符合預期；按年升幅則放緩至13.2%，略低於市場預期的升13.3%。

（綜合報道）

[國際金融]