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紐意外加息半厘 美就業數據弱 美匯失102關 金價升破2000美元

【明報專訊】加拿大央行和澳洲央行早前暫停加息，為本輪急促的加息周期最早停加的發達國家央行，不過，新西蘭央行昨公布將官方現金利率（OCR）上調0.5厘至5.25厘，加幅高於市場預期的0.25厘。加上美國連日公布的數據反映就業市場轉弱，拖累美匯向下，紐元兌美元一度急升高見0.6381的1個月新高，國際金價初步企穩每盎司2000美元大關再向上。

明報記者 歐陽偉昉

美國周二晚公布，2月職位空缺僅993萬，低於市場預期的約1040萬後，昨晚公布有「小非農」之稱的ADP數據顯示，3月份私營市場職位只增14.5萬，遠低於市場預期的21萬。美國就業市場轉弱，降低聯儲局加息預期，美匯指數跌穿102關口，昨低見101.44的兩個月低位，10年美債息跌穿3.3厘續尋底；美股早段個別發展，道指微升0.2%，納指跌0.8%，標指跌0.2%。加息預期降溫，國際金價繼續上漲，現貨金價周二破2000美元心理關口後，繼續上闖，一度高見2032美元，再升約0.4%。

新西蘭通脹率達7.2％ 遠超官方目標

新西蘭央行在議息聲明表示，需求持續高於當地經濟的供應能力，繼續為通脹帶來壓力，但預期核心通脹和通脹預期，會隨着需求放緩。截至去年12月，新西蘭通脹按年上升7.2%，高於官方控制於1%至3%區間的目標。新西蘭央行行長Adrian Orr在記者會上表示，關注通脹仍然過高，對通脹預期也在上升，特別是2月風暴吹襲當地，對商品和服務價格有上升壓力。央行在議息聲明指出，中期而言災後重建將帶動經濟活動，增加資源的需求而增加通脹壓力。

議息聲明指出，目前個人和企業的貸款利率，足夠令核心通脹和通脹預期開始放緩，不過2月以來銀行批發利率大降，或會降低貸款利率，因此該行決定在本月加息0.5厘，以保持貸款利率在足夠水平。展望未來，新西蘭央行預期，當地經濟增長今年會放緩，這是通脹降低至目標區間的必要條件。本地需求、核心通脹和通脹預期降低的幅度，將決定未來貨幣政策方向。雖然新西蘭意外提高加息幅度，不過市場更關注緊縮政策對新西蘭經濟影響，當地GDP在去年第四季已衰退0.6%，央行已在上月預期在今年上半年會進入淺層衰退。彭博資訊預期，經濟增長在今年稍後將為更迫切，促使央行在通脹回落後改變貨幣政策，雖然他們預期新西蘭5月會再加息0.25厘，惟預計第四季會掉頭減息。

澳洲停加息 行長：不代表加息成過去

澳洲央行周二暫停加息，行長Philip Lowe昨在記者會明言不代表加息已成過去，暫停是為了決定是否繼續加息前，先評估現有利率對經濟和通脹的影響，不過該行預期未來仍要進一步緊縮貨幣政策以恢復通脹目標，短期而言加息的機率仍高於減息。