植田周日上任行長 日央行月底或商退出YCC

黑田7年前引入 旨在壓低債息

YCC在2016年，由即將離任的行長黑田東彥推出，10年期日本國債孳息率若升高於目標水平，日本央行便會入市買債壓低利率。去年7月以美國為首的發達國家央行大幅加息，日本則維持負利率，債息面臨上升壓力，自去年9月起10年期債息已升至0.25厘以上。日本央行去年買入100萬億日圓的國債以壓低債息，惟同時令市場上流通日本國債也大幅減少，並扭曲日本的利率曲線。

最終在去年12月，日本央行將10年債息上限提升0.25厘至0.5厘。市場已猜測日本央行會進一步放寬控制力度，甚至直接放棄YCC。日本10年期國債孳息率現為0.48厘，低於央行目標的0.5厘，與同期美國債息息差，已由10月時的21年高位4厘，收窄至2.88厘（見圖）。

門間一夫認為，廢除YCC與否都是艱難選擇，故本月亦可能不改動。也有經濟學家認為，美歐銀行業危機令全球金融市場承壓，植田不太可能在本月政策轉向。