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泰加案判辭：資金轉走存欺詐成分

【明報專訊】泰加保險（控股）（下稱泰加控股）（6161）旗下已被接管的泰加保險，去年底就是否延續對泰加控股非執行主席吳宇、Amber Hill ES Fund、Neo Tech Inc.、YF Securities Pte、安山資本、Nerico Brothers Ltd（下稱NBL）（統稱被告）及其董事李卓峰凍結資產令一案審結。暫委法官包毅誠1月初頒下判辭指出，代泰加保險將巨款作外匯投資的NBL幾乎成吳宇旗下安山金控（現稱International Genius）（0033）的囊中物。包官更批評李卓峰的證據不可信，質疑泰加保險資金被轉走存欺詐成分。

判辭還指出，泰加保險接管人德勤發現，經NBL對外投資的1.54億美元轉帳至Amber Hill ES Fund的星展銀行戶口後，已再轉帳至Neo Tech Inc.、YF Securities Pte、安山資本位於新加坡的馬來亞銀行戶口。雖然李卓峰堅稱該筆資金是投資於來自Amber Hill ES Fund的Four Dimensions Global Strategy Fund （下稱Four Dimensions）流通單位，但法證鑑顯示，李的證據所示日期比NBL與Amber Hill ES Fund的交易日期遲，李與交易方的電郵亦存在文法錯誤，Four Dimensions的管理人聲稱NBL從來非其投資者等情况，均顯示李的證據不可信，李提述的交易真實性亦存疑。

已被德勤接管的泰加保險指出，吳宇等6名被告涉挪用公司資金，並無授權NBL投資所謂流通單位，甚至質疑吳宇持股72.75%的安山金控早在2019年底提出收購NBL，就算其後不果，NBL亦曾處理與吳宇的相關交易，與吳宇的關係啟人疑竇。吳宇反駁，泰加保險所提指控屬揣測性質，泰加保險所失巨款非他專屬資產，他與多名被告的關係早已公開，因此不構成挪用資產，若要隱瞞交易卻使用可被追蹤的實體處理交易更令人不解，無視他試討回款項甚至向泰加控股注資所作的付出。

吳宇無被頒資產凍結令 泰加上訴

包官結案指出，從環境證據及李卓峰所提證據的不可信程度，明言泰加保險的資金被轉移涉不誠實及欺詐成分，資金有機會被耗散，因此維持原定所有權強制令。同時其維持對李卓峰的資產凍結令，卻因為未發現吳宇在案中對NBL施加直接影響，因此未向吳宇發資產凍結令。

不過，泰加保險不服吳宇未獲頒資產凍結令而提出上訴，處理該上訴許可的朱珮瑩法官在2月下旬頒書面判辭指出，吳宇雖然否認參與4間被告公司管理，但包官忽視了吳宇在該等公司的股權關係，若因此說該等公司及李卓峰為了個人得益而涉案，便說吳宇沒有得益，有違商業常識。因此她頒令泰加保險得直及發出上訴許可，上訴聆訊日期則未見公布。

明報記者 陳偉燊