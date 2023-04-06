自動駕駛供應商知行汽車申上市 集資最多23億 近半作產品研發等

收入集中吉利 佔比高達96%

知行汽車今次的聯席保薦人為花旗、華泰金融及建銀國際。集團此前經過9輪融資，股東包括理想汽車（2015）通過旗下北京車和家持股約4.5%，以及中銀粵財基金等。收入絕大部分來自向車廠（OEM）銷售自動駕駛解決方案及產品，客戶包括吉利汽車（0175）、長城汽車（2333）及東風汽車（0489）等。

舜宇德州儀器為合作伙伴

集團主要從第三方供應商採購原材料及部分產品組件，包括車規級芯片、機械部件、光學部件及電氣部件，其營運能力將部分取決於管理供應鏈以大規模生產及交付產品的能力。集團與自動駕駛技術和解決方案供應商Mobileye建立合作伙伴關係，以驗證並交付解決方案及產品所需的關鍵組件，舜宇光學（2382）及德州儀器（美：TXN）亦是其合作伙伴之一。

是次申請在港上市集資用途，約45%用作提升自動駕駛解決方案及產品的研發、約35%用作與研發總部、生產廠房及新生產線有關的資本開支、約10%用作擴大的銷售及服務網絡及約10%用作營運資金及一般公司用途。

今年來多隻智能駕駛股申上市

事實上，今年來智能駕駛科企上市隊伍十分熱鬧，相關領域另一科企北京賽目科技亦於1月入表申請。據內媒報道，文遠知行、智加科技亦擬來港IPO上市。北京賽目科技去年上半年收入639.8萬元，按年同期增近11倍，期內虧損2578.9萬元，虧損按年擴大42%。2021年全年收入1.07億元，按年增50%，年內賺3757.1萬元，按年少賺27%。

明報記者

[新股]