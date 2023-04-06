追蹤恒生科指資產總值連續4個月新高

【明報專訊】投資者在過去20、30年來，一直以恒指及國指作為港股市場兩大旗艦指數，惟隨着追蹤恒生科技指數的資產不斷增長創新高，其作為港股市場指標的地位亦愈趨確立。根據恒指公司「每月回顧」月報的數據，截至3月底追蹤恒生科指的資產總值增加5.7%至123.2億美元（見圖），連續第4個月創紀錄新高。