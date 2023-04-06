moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

LVMH阿爾諾膺全球首富 Tesla馬斯克居次

【明報專訊】《福布斯》2023年全球富豪榜出爐，LVMH主席阿爾諾（Bernard Arnault，圖）及其家族首次晉身全球首富，一年間身家激增530億美元，以2110億美元高踞富豪榜首；Tesla創辦人馬斯克身家縮水390億美元至1800億美元屈居第二；亞馬遜創辦人貝索斯排第三，身家大減570億美元至1140億美元。另外，長和系大股東李嘉誠財富年增32億美元至380億美元排第33名，續為香港首富；中國首富農夫山泉鍾睒睒財富微增23億美元至680億美元，排全球第15名。

李嘉誠續為港首富 全球排33名

榜上有名的亦包括甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）、「股神」巴菲特、微軟創辦人蓋茨等，全球排第4至6名。在中國富豪當中，遭多國頒發禁令的TikTok，其母公司字節跳動創辦人張一鳴身家跌50億美元至450億美元，為中國第二富豪，全球排第26名；騰訊（0700）主席馬化騰估計資產353億美元，僅次李嘉誠排名第34名；寧德時代創辦人曾毓群，排第38名，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲全球排名降至第63名。

《福布斯》表示，過去一年受加息影響、股市大跌、獨角獸估值縮水令富豪身家受到拖累，最新全球億萬富豪榜的上榜人數減少28名至2640名，上榜者總財富減少4%至12.2萬億美元。

美國依然為富豪最多的國家，有736名富豪上榜，而在首25名富豪中，有17名來自美國。

中國則為富豪人數第二多的國家，惟富豪人數由2022年的539人減至最新495人，總資產由1.96萬億美元減至1.67萬億美元，為主要國家中減幅最大。福布斯分析認為，中國的在疫情期間的清零政策窒礙經濟增長，並進一步令股價下挫。與此同時，內房行業出現危機，中國監管當局亦對科技平台進行打壓，令有關行業估值下跌。