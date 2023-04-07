moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

渣打上調港GDP預測

【明報專訊】渣打發表第二季經濟展望，自從內地去年底重新開放後，由疫情爆發迅速復蘇並提振消費，基數效應加上重新開放，將推動內地經濟上半年增長加速，維持預測中國內地今年GDP增長5.8%，較去年的3%有所加快；對香港今年GDP增長預測由3.2%上調至3.6%，但仍是港府預測3.5%至5.5%的低位（見圖）。

稱中國開局表現佳 歐美銀行影響微

渣打認為，中國經濟今年開局表現良好，在基礎設施和製造業投資相關需求的推動下，中國工業生產指數至今年2月已增長2.4%；服務業生產指數亦反彈至按年增長5.5%，以每日地鐵交通量和道路擁堵指數衡量的流動性亦近乎完全正常。該行又稱，不認為歐美銀行問題會對內地經濟展望有重大影響，因內地銀行以國內業務為主，美元匯價亦有望惠及在岸人民幣匯率，吸引資本流入內地。

香港方面，渣打預計，近日內地旅客迅速重回香港，加上港府的逆周期措施、消費券計劃等，將惠及本地經濟，營商信心有明顯改善，2月PMI報53.9更是疫情以來第二高。

內憂外患 今年前景仍難捉摸

不過，該行認為，隨着內地重新開放的消息新鮮感減退，或難以進一步改善本地營商信心，加上全球銀行業表現動盪，令全球利率和增長前景籠罩風險、本地樓市復蘇緩慢、出口商去庫存壓力大以及地緣政局緊張等因素，均使商家保持謹慎，今年前景仍難以捉摸。