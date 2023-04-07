FT：互換通6月前推 初期限北向交易

報道引述知情人士稱，港交所（0388）仍未接獲互換通實施日期通知，但一名大型歐資銀行駐港職員表示，互換通技術上已準備就緒。互換通計劃是通過港交所旗下的香港場外結算公司與中國外匯交易中心和上海清算所進行結算，讓境外投資者直接參與內地人民幣利率掉期市場交易，以對冲投資中國境內債券的利率風險。互換通估計6月甚至更早有望出台，推出初期預期只有北向交易。

港交所：適時公布最新發展

港交所昨回應：「港交所正與合作伙伴就啟動互換通的籌備工作進行協作，進展良好，並將適時公布最新發展。」

金融管理局總裁余偉文周二出席公開論壇致辭時表示，香港與內地將進一步優化和擴展互聯互通機制，盡快開通「互換通」北向交易，同時也希望擴大「債券通」北向通的投資目標，為國際投資者提供更全面的資產配置選擇。他指目前外資持倉只佔債券市場不足3%，通過提供更多風險管理工具，有助於提升國際投資者參與內地金融市場的深度與廣度。

有分析認為，美國聯儲局去年3月以來持續加息，中美息差逆轉並擴闊，是觸發去年初以來逾8000億元人民幣外資流出中國債市（見圖）的主因。

余偉文日前的演辭亦指出，目前債券通投資者仍缺乏有效的利率風險管理手段，只能利用離岸人民幣掉期產品對冲。投資者普遍希望進入在岸利率掉期市場，降低交易成本，提高對冲效率，「這樣在市場波動時，就可以避免拋售現券，減少市場波動，也有利於金融穩定。」