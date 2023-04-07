「莫才」削服務 濠賭股挫 傳關閉逾千酒店客房 減清潔次數

【明報專訊】彭博引述知情人士報道，澳門因勞動力短缺，娛樂場被迫關閉數以千計的酒店客房，並削減諸如客房服務等服務，部分五星級酒店房可供預訂的客房不到一半。報道引述澳門負責任博彩協會會長宋偉傑表示，另一家營運商約有五分之一的客房無法使用。消息一出，濠賭股昨股價全線受壓（見表）。不過，當地業界人士指出，人手短缺料屬短期及個別現象，情况有望解決。