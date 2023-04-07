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美長短債息倒掛罕見擴至逾1.5厘 亞特蘭大聯儲行首季GDP增長預測下調至1.5%

【明報專訊】美國服務業及勞動力市場數據轉弱，引發市場對經濟衰退的擔憂。投資者轉向避險資產，債券價格攀升，美國10年期國債孳息率，由周一的3.5厘以上高位，至周三跌穿3.3厘，見去年9月以來最低收市水平。與孳息率在4.8厘以上的美國3個月期國債相比，美國10年期國債孳息率低超過1.5厘，債息倒掛幅度擴大至罕見水平，較2008年金融海嘯前的倒掛幅度還要大，被視為經濟放緩的信號。市場人士指出，美國3個月期國債孳息率，與10年期國債孳息率顯著倒掛，是美國經濟可能在6至18個月後衰退的警號。

亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow模型，將其對美國第一季GDP增長預測，由不到兩周前的3.5%下調至1.5%。隨着昨晚公布的美國首次申領失業救濟人數比預期高，且連續9周超過20萬人，美國10年期國債孳息率昨晚繼續在3.3厘以下徘徊。在截至4月1日當周，美國首次申領失業救濟人數為22.8萬，高於預期的20萬人。至於截至3月25日當周的美國首次申領失業救濟人數，亦由19.8萬大幅修至24.6萬。市場等待周五公布的3月非農數據，為勞動力市場揭示最新趨勢，美股三大指數早段微跌。

美首申領失業救濟人數超預期

本周公布的美國數據轉弱，反映美國經濟可能開始失去動力。美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示美國2月職位空缺跌穿1000萬個，是近兩年來首次。 俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在3月僅增14.5萬個，遠低於2月的26.1萬個。私人企業工資增長亦開始放緩，反映勞動力市場出現降溫迹象。

美國3月ISM非製造業指數降至51.2，是3個月低位；衡量新訂單、商業活動和就業指標均下降。此外，美國2月貿易逆差達705億美元，金額是4個月來最高，恐拖累美國首季GDP表現。

瑞銀財富管理投資總監Mark Haefele表示，衰退風險增加，股市前景充滿挑戰，投資者應考慮債券的投資機會，為利率見頂做好準備。Comerica銀行首席經濟學家Bill Adams指出，勞動力市場的人力需求變得不那麼緊張，這是美聯儲暫停加息的條件之一，不過若下周公布的美國3月消費者物價指數（CPI）繼續上漲，可能令美聯儲5月再次加息0.25厘的概率增加。部分分析認為，即使美聯儲暫停加息，其限制性貨幣政策的滯後性影響，仍將繼續打擊經濟。

後年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）昨指出，通脹仍然過高，因此美聯儲仍要致力遏抑通脹。不過他表示，美國10年期國債息率過去數周下跌半厘，美國兩年期國債息率更下跌1厘，較低的國債孳息率將有助於緩和銀行業的壓力。

巴克萊預測，資金流入安全的貨幣市場共同基金的浪潮才剛開始，明年將有多達1.5萬億美元流入。自3月歐美銀行業陷於動盪，投資於幾乎沒有風險的貨幣市場基金大增。

美3月起銀行存款降3630億美元

美聯儲數據顯示，自3月初以來，銀行存款已下降3630億美元，總金額降至17.3萬億美元。根據美國投資公司協會（ICI）的數據，貨幣市場基金管理的資產規模已增加3040億美元，達到創紀錄的5.2萬億美元。

（綜合報道）

[國際金融]