高盛交易員：ChatGPT分析有條理 恐取代業界職位

分析勞動力數據反映空缺減少

ChatGPT指出，2月的JOLTS數據更符合經濟增長放緩的情况，例如今年1月至2月，美國私人企業職位空缺總數減少了59.9萬個，反映求職者的機會減少，經濟增長可能放緩。此外，私人企業僱員人數減少了14.5萬個，反映企業可能對增聘人手更為審慎。

另外，雖然裁員人數減少可能是經濟的積極信號， 不過也可能預示在經濟潛在放緩的情况下，新招聘存在更大的不確定性，令公司在裁員方面較為猶豫。

對於規模不同的企業，在招聘方面有何不同，ChatGPT指出，在1至2月期間，僱用1至9名員工的小企，職位空缺率下降1個百分點。相比下，同期僱有1000至4999名員工的大型企業，職位空缺率微升0.1個百分點。此外，在1至2月期間，僱用1至9名員工的小企，增聘了1.7萬員工；至於僱用50至249名員工，以及僱用250至999名員工的較大型企業，期內僱員人數分別減少17.4萬人及9.4萬人。數據預示職位空缺率減少，且僱用人數增多的小企，在經濟增長放緩的情况下更脆弱。

（綜合報道）

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