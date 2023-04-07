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主要品牌帶動 TikTok上月在美廣告增11%

【明報專訊】儘管美國政界威脅全面禁用短視頻平台TikTok，但主要品牌在TikTok投放廣告卻有所增加。市場調查機構Sensor Tower的數據顯示，TikTok上月在美國的廣告增加了11%，百事（美：PEP）、外賣送餐平台DoorDash（美：DASH）、亞馬遜（美：AMZM）及蘋果（美：AAPL）等，是在TikTok投放最多廣告的企業。

周受資冷靜應對荒謬提問贏支持

《金融時報》引述廣告公司UM Worldwide的媒體總監Joshua Lowcock稱，很多品牌計劃繼續在TikTok賣廣告，因為不太可能有行政命令導致TikTok被即時禁止，從而對廣告商造成影響，就算禁令獲美國民主、共和兩黨支持，立法過程也將相當漫長。

TikTok行政總裁周受資上月就軟件安全問題接受美國國會質詢，冷靜應對部分議員的荒謬問題，贏得大量美國網民支持。軟件測評網站Capterra在周受資接受質詢前，向大約300個美國廣告商進行的調查顯示，75%廣告商計劃在未來12個月增加對TikTok的廣告開支。

數碼廣告是TikTok全球收入的主要來源。業內人士表示，TikTok在過去一年通過提供較Meta（美：META）和Alphabet（美：GOOG）旗下Google更廉宜的廣告價格，以及更新穎的廣告形式爭奪市場份額。研究機構Insider Intelligence估計，TikTok今年收入將達到141.5億美元，高於去年的98.9億美元。

（綜合報道）

[國際金融]