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美職位增23.6萬符預期 失業率降 時薪僅升4.2% 下月加息0.25厘機率達68%

標籤：經濟

【明報專訊】美國勞工部公布，3月非農業就業人數增約23.6萬人，與市場預期相若，但按月則減少約24%，失業率降至3.5%，為今年1月以來最低，市場原預期3.6%。至於平均時薪按年率計升4.2%，為2021年6月以來的低位，亦較2月的4.6%顯著回落（圖1）。數據公布後，2年期美國國債息率和美股指數齊升，美國聯邦利率掉期顯示，美國聯儲局將於5月加息0.25厘的機會率達68%，較周四的49%提升。

至於勞動參與率再升0.1個百分點，至62.6%，高於預測的62.5%。今年首季非農業就業人數共增約106.4萬人。就業數據公布後，美股3大指數期貨齊做好，至香港時間昨晚9時15分收市時，升幅介乎0.1%至0.23%。美股昨天因假期休市。2年期國債息曾升13.2個基點（1厘等如100個基點），報3.953厘，10年期升7.5個基點，報3.365厘，反映市場預期加息機會提高。

美股休市 3大指數期貨齊做好

人力資源機構Challenger, Gray & Christmas, Inc.早前公布，今年首季美國裁員人數約27萬人，創2020年第3季以來單季最高紀錄。該機構資深副總裁Andrew Challenger指，隨着利率持續攀升和企業控制成本，大規模裁員情况可能持續下去。

另外，美國銀行危機自3月中爆發以來，金融機構向聯儲局尋求流動性的需求趨降，在本月5日的一周間，金融機構未償還聯儲局的貸款總額約1487億美元，比前一周下降約2.56%，當中視為貼現窗的聯儲局支持貸款計劃的未償還金額697億美元，比前一周下降約21%，與3月高峰期約1529億美元比較，更回落約54.4%。

儲局資產負債表降至8.6萬億美元

至於在3月12日矽谷銀行倒閉後，美國聯儲局為紓緩銀根而設立的銀行融資計劃（BTFP）未償還金額則按周上升約22.7%，至790億美元。

由美國聯邦存款保險公司（FDIC） 向銀行提供的過渡性貸款餘額亦按周下跌約0.3%，至1746億美元。聯儲局的資產負債表亦由銀行危機後一周的8.73萬億美元高位，回落至8.63萬億美元（圖2）。

美國銀行危機也觸發資金投向避險資產，世界黃金協會公布，3月全球黃金ETF淨流入約19億美元，扭轉9個月淨流出走勢，但首季仍淨流出15億美元。

同時，在3月銀行業危機驅使下，較低的債券收益率、較弱的美元走勢和市場避險買盤將金價拉高9%，令全球實物黃金ETF錄淨流入，當中包括歐洲基金帶動3月全球黃金ETF獲淨流入。