內媒：阿里版ChatGPT邀用戶測試體驗

阿里網絡資本大減 料與變革無關

本月初已傳出阿里版ChatGPT在11月亮相，據內地《浙江日報》旗下《潮新聞》引述消息指，阿里將在下周二舉行的2023阿里雲峰會推出大模型，18日推出行業應用類模型，接下來還有各類的行業應用類模型會面世。

有內媒實測發現，通義千問功能包含效率類、生活類和娛樂類。《潮新聞》曾向阿里雲人士查詢，但均獲回覆「不知道」或「一切以我們的公告為準」等回應。

此外，內媒《澎湃新聞》昨報道，阿里旗下杭州阿里巴巴網絡科技有限公司工商變更，將註冊資本由122億元人民幣減至約1.05億元人民幣，有猜測指與阿里此前公布的組織變革相關，不過報道引述知情人士指，調整是應監管要求，與阿里組織調整無關。

據螞蟻集團在2020年披露的招股書顯示，阿里巴巴曾以杭州阿里巴巴網絡科技有限公司持有螞蟻集團33%的股份。不過最新據國家企業信用信息公示系統資料，螞蟻2021年年度報告股東一欄已無杭州阿里巴巴網絡科技有限公司身影，杭州君瀚及杭州君澳分別為其第一和第二股東。

商湯下周一分享AI技術進展

此外，近期憑「AI」熱爆的商湯（0020）在其微博公布，將於下周一（10日）下午3時舉行技術交流日活動，分享AI技術進展，當日將聚焦範式變革、原創技術突破，見證AI日新月異的時代。