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美前財長：衰退機率升 料美聯儲加息近尾聲

【明報專訊】美國3月非農業就業人數增約23.6萬人，大致符合市場預期，按月減少約24%；失業率跌至3.5%，為今年1月以來最低。數據公布後市場對美國5月加息預期上升，不過，美國前財長薩默斯（Larry Summers）接受外電訪問時指出，美國出現一系列疲軟的經濟指標後，經濟衰退的可能性正在上升，預計美聯儲加息步入尾聲。

指現存非常多雙向風險

薩默斯認為，現時存在非常多的雙向風險（two-sided risk），這些風險正是反映了經濟過熱的後果。他又呼籲美聯儲評估其內部模型，這些模型未能預測到2021年開始的通脹急升，亦沒有捕捉到美國矽谷銀行上月倒閉，對銀行體系帶來的風險，認為美聯儲需要認真反省，在過去兩年半時間的做法一如既往地不成功。

此外，薩默斯指出，聯儲局任務之一是要全面重新考慮如何把儲蓄轉化為貸款，矽谷銀行事件顯示該行存款基礎較大部分人預期更少，刺激了更多存戶尋求更高的資金回報。

美聯儲將於5月3日議息，薩默斯指出，現時已非常清楚正處於緊縮周期的最後階段，相信美聯儲應該會等到最後一刻才做出判斷。他又稱，3月就業數據反映美國今年首季初的經濟實力，但鑑於信貸緊縮的前景，現在就業數據的相關性已經降低。

雖然薩默斯預期美國加息將步入尾聲，但據彭博報道，在3月就業數據勝預期後，互換協議顯示美聯儲下月再次加息25個點子的可能性已增至三分之二，TD證券全球利率策略主管Priya Misra表示，美國就業報告全面走強，將提高5月加息25個點子的可能性，亦會推遲減息的時機，但市場依然關注相對不太滯後的數據及銀行盈利表現。

美股三大指數期貨做好

美國3月就業數據公布後，美股三大指數期貨做好，道指期貨收市升0.19%；納指期貨升0.1%；標指期貨表現最強，升0.23%。港股方面，恒指夜期收市報20,556點，升244點或1.2%，較恒指收市高水225點，不過節日下成交減少，成交12,933張。俗稱恒指「黑期」的新加坡場外交易HS 50指數期貨至昨晚7時許升44.5點或0.22%，報20,528點；周一將是復活節假期休市，料恆指周二復市高開機會較大。