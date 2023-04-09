高盛：環球資金流入債券基金增速加快

環球證券基金淨流出放緩

該份報告又指出，截至4月5日的一周，環球證券基金仍淨流出近10億美元，比之前一周淨流出50億美元為少。按基金類別劃分，流入證券基金的資金，以面向環球指標性基金為主，並且錄得淨流入，但是地區性的基金，例如十國集團及新興市場的基金，則錄得負數。

貨幣市場基金近880億美元流入

至於美國為主的基金錄得資金流出的情况已經放慢，但是西歐相關的股票基金的資金流出情况則比之前還要深化。按行業劃分，消費類行業則獲資金流入，資金仍然從金融類股份流出。

至於貨幣市場基金則錄得近880億美元資金流入，較之前幾周的情况，有輕微上升，但是比起高峰時，升幅已經稍為放緩。此前三個星期，該等基金所以獲得大額資金湧入，主要是反映投資者對最近金融業的穩定性有顧慮，因此該等基金成為市場資金的安全港。在跨境貨幣市場方面，投資者依次對美元、歐元及人民幣感到最大興趣。