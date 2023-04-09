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金磚國中東東盟部署「去美元化」 沙特頻投資華企 料替「石油人民幣」鋪路

【明報專訊】美國白宮近年以美元作為制裁他國的工具，動搖了部分國家對美元的信心；加上美國聯儲局每次調整貨幣政策都牽動環球金融市場，甚至為多國政府帶來財政壓力，促使愈來愈多國家尋求替代方案，以減少對美元的依賴。來自金磚五國（BRICS，巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）、中東及東盟（ASEAN）的國家，近期紛紛推動以本幣進行貿易結算取代美元交易，令「去美元化」的趨勢正在加快。

資料來源：aseanbriefing.com、blockchain.news

作為全球最大能源消費國的中國，近期加強與油組（OPEC）領袖沙特阿拉伯的能源合作。沙特國營石油巨企沙特阿美在3月26日宣布，與中資企業建立合資企業——華錦阿美石化公司（HAPCO），在遼寧建設大型煉油化工綜合設施，預計這項目總投資額達837億元人民幣。

沙特阿美於3月27日又宣布，投資246億元人民幣購入浙江榮盛石化（深：002493）10%股份，雙方將在精煉、化學品生產等領域合作。沙特阿美將長期為上述兩個投資項目供應原油，預示當中很大部分的石油交易將以人民幣結算。值得注意的是，沙特等海灣國家，自1970年代以來相繼採取與美元掛勾的匯率政策，是「石油美元」體系的支柱。隨着近年與美國的矛盾接續不斷，沙特正尋求結算貨幣多元化。

鑑於此前中國進出口銀行（CEXIM）已經與沙特國家銀行達成首筆人民幣貸款合作，令外界期待「石油人民幣」的發展前景，希望推動「一帶一路」沿線國家的資金融通。

人民幣結算「朋友圈」正擴大

人民幣結算的「朋友圈」正有擴大之勢。同在3月底，中海油（0883）與法國石油巨企道達爾能源（TotalEnergies Group）（法：TTE；美：TTE），通過上海石油天然氣交易中心平台，完成國內首宗以人民幣結算的液化天然氣（LNG）跨境交易。這些LNG來自阿聯酋，成交量6.5萬噸，為LNG的跨境人民幣結算交易邁出第一步。

中國巴西貿易加強本幣結算

同時，中國與同屬金磚國家的巴西，正加強本幣結算合作。3月29日，巴西政府表示，與中國達成協議，兩國可在貿易結算中，以本幣進行雙邊貿易。雖然初步效果難以全面擺脫美元作為中間貨幣，卻使中國與巴西的人民幣清算進一步落實。

交通銀行（3328）巴西子行（Banco BOCOM BBM）將成為南美首家直接參與中國人民幣跨境支付系統（CIPS）的銀金融機構。中國工商銀行（1398）亦將在巴西營運人民幣清算所。巴西貿易和投資促進局（ApexBrasil）表示，新安排預計能降低成本，促進雙邊貿易與投資。

中國是拉美最大經濟體巴西的最大貿易伙伴，去年雙邊貿易額達到創紀錄的1505億美元。根據巴西央行上月底發表的報告，人民幣已取代歐元，成為巴西外匯儲備中的第二大貨幣。截至去年底，人民幣佔巴西外匯儲備的比重為5.37%，超越歐元的4.74%，但美元仍以80.42%的比例佔絕對主導地位。

在3月底的博鰲亞洲論壇期間，絲路基金有限責任公司董事長朱雋指出，沙特、巴西及俄羅斯都在增加人民幣的結算，說明人民幣國際化發展勢頭較強，對中國經濟發展的前景比較看好。另一方面，她認為考慮到地緣政治因素，一些國家希望結算貨幣能盡量多元化。

俄羅斯官員3月底在印度出席論壇時亦談到，金磚五國初步爭取過渡至本幣結算，隨後將會建立全新的數碼貨幣，又或其他支付形式，並會以黃金和稀土等作為新貨幣的對價物，促進成員國貿易。

最早提出「金磚國家」稱號而有「金磚之父」之稱的高盛前首席經濟學家奧尼爾（Jim O'Neill），上月發表評論文章，批評美元在全球金融市場扮演的角色過於重要，每當美聯儲收緊或放寬貨幣政策，都引發巨大連鎖反應。他呼籲金磚國家吸納更多「具有持續盈餘的新興國家貨幣」，建立更公平的多極貨幣體系。

大馬首相倡設AMF 減依賴IMF

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）上周表示，於3月底的博鰲論壇期間，提議設立亞洲貨幣基金組織（Asian Monetary Fund），力求減少依賴美元或國際貨幣基金組織（IMF），而中國歡迎對此進行討論。安華指自己早在1990年代已有類似建議，但此構思當時未得到廣泛支持，如今亞洲國家經濟實力增長，大馬沒有理由繼續依賴美元。他表示，大馬央行已經開始與中國討論兩國貿易以令吉和人民幣結算事宜。

[企業地球村]