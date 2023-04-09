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多國尋求新貿易體系 冀減依賴美元

【明報專訊】根據SWIFT國際結算系統的1月數據，美元在國際支付的總交易額佔比，降至45.4%，仍佔絕對主導地位，儘管這數據未計入愈來愈多國家繞過SWIFT進行的支付活動。市場人士普遍認為，美元在未來幾十年仍將是最重要的貨幣，但其他國家將尋求減少對美元的依賴。

IMF：歐美制裁俄 削美元地位

早在去年3月，國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）警告，歐美對俄羅斯的制裁，可能鼓勵使用其他貨幣的較小貿易團體出現，從而削弱美元的主導地位。

東盟十國（ASEAN）上月底在印尼召開的財長和央行行長會議，首要議程是討論如何減少對美元、歐元、日圓和英鎊等主要貨幣的依賴，進而使用本幣進行貿易結算。會議討論通過本地貨幣交易（Local Currency Transaction）計劃，減少對主要貨幣的依賴。這是此前本幣結算協議（ Local Currency Settlement）的延伸，後者已開始在東盟成員國之間實施。這意味東盟跨境支付系統將進一步擴展，讓東盟國家使用本幣進行貿易。

東盟研本地貨幣交易計劃

印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓和泰國已於去年11月達成此類合作協議。印尼的銀行監管機構更表示，印尼央行正準備推出境內支付系統。印尼總統佐科（Joko Widodo）建議東盟成員國開始使用本地銀行所發行的信用卡，逐漸停止使用Visa、萬事達卡（Mastercard）等外國支付系統。他以歐美對俄羅斯實施金融制裁為例，認為印尼需保護自己免受地緣政治干擾。

此外，美國重要盟友印度，與馬來西亞於本月1日宣布，同意用印度盧比進行貿易結算。市場人士預期，未來會有更多國家減少使用美元，尋求創建新的貿易或金融體系。美國共和黨籍參議院情報委員會副主席魯比奧（Marco Rubio）警告，隨着更多國家以本幣貿易，美國以美元制裁其他國家的作用將在5年內失效。

[企業地球村]