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薛偉傑：室內安裝微藻反應器 成企業ESG新招

【明報專訊】以往不少企業為了抵消部分碳排放額，都會贊助民間團體等植樹。不過，樹木吸收二氧化碳的效率其實相當低，而且要在香港找這麼多地方植樹，也是一個難題。有環保業者提出，索性在公司內安裝「微藻反應器」，來得更方便和簡單，還可以順道改善室內的空氣質素，對員工健康有好處。

Greentins表示，該公司由2015年開始，與納米及先進材料研發院（NAMI）合作研究微藻技術，近年成功研發出一款「微藻反應器」。去年9月，更獲得中華廠商會（CMA）檢定中心認證為「負碳排」的環保裝置，即是它吸收的二氧化碳遠遠超過它排放的二氧化碳。

Greentins表示，其微藻反應器只需要有50公升的微藻水，每年就可以去除5500公斤的二氧化碳。而1立方米的微藻水吸收二氧化碳的能力，比面積100平方米的森林還要優勝。而且，微藻反應器配合LED燈，也可作裝飾用途。該公司以往只利用一般植物為企業客戶設計室內的綠化裝飾，近期則實行雙管齊下，給客戶多一個選擇。

據悉，食環署、機電工程署、科學園、個別保險公司及油站便利店，近期都安裝了該公司的微藻反應器。短期內，還可能增添一個內地客戶。

無他，大機構都要交功課寫ESG（環境保護、社會責任、公司治理）報告也。

明報記者 薛偉傑

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