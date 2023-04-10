停牌內房急重組債務 免被除牌 專家：置業增值觀念動搖 樓市難見起色

明報記者 方楚茵

事實上，在這波內房股大調整中，因未能成功重組兼刊發業績而遭聯交所除牌的內房「第一滴血」要數去年8月遭除牌的勒泰集團（前上市編號：0112），以及將於本周四（4月13日）除牌的江西內房新力控股（2103），新力在2021年9月突斬倉式下跌並停牌至今，公司一直無法達成復牌條件，包括刊發所有未公布的業績及解除清盤令等。

銷售回不去 現金流有壓力

不少內房業績在經歷超過一年仍然「難產」，但多家卻急推重組方案，鄭懷武認為，是因若連重組方案都未有，內房的核數師在諸多不確定及前景不明朗下，核數師需要一個合理基礎去衡量公司的持續經營等問題方可簽署審核報告，否則自身亦會惹上麻煩，故內房需先行推出重組方案。

他表示，此前與多家民企內房溝通，大部分表示最大問題仍是「銷售按年仍大跌」或「部分升少少又跌返」，雖然銷售已較去年第四季回暖，但並無迎來報復式或強勁反彈，難言回到正常水平，且亦不持續，導致民企內房的現金流仍有壓力。另外值得留意的是，去年部分民企曾成功為其美元債延期一年，相信之後需再次向債券投資者提出延期，甚至因「市場信心不大，需要藉此『buy time』（爭取時間）」，甚至再不是「延期一年咁短，是延多兩至三年」。

問到近期連「示範房企」旭輝（0884）都因為「告密信」而要停牌，鄭懷武認為，此事只屬個別案例，因為核數師不能在未查清或未有確實證據下就出審核報告，故旭輝停牌屬於「無得揀」。

潤地龍湖低風險之選

至於行業前景或選股方面，鄭懷武指出，在「金融16條」政策後，銀行的態度已轉積極，甚至部分有龐大債務如碧桂園（2007）及雅居樂（3383）等都成功獲得融資，但解決行業問題的歸根究底是銷售，但預期最快下半年才有起色，且只會是個別內房的反彈。因為經歷了此波樓市調整，已動搖了內地人對買樓可以為財富增值的信念，在「買升唔買跌」的習慣下，相信即使內房減價亦無太大效果，而且需要待經濟持續反彈，就業率回升、股票市場好轉，配合政策及銀行的推動才會出現回復。

在投資價值方面，投資者將會偏好一些擁分散或持續業務的企業或國央企，即開發以外，亦擁物管、商場、代建等營運風險相對低的企業，包括潤地（1109）及龍湖（0960）等。