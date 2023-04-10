瑜一累計套現近59億 1A期加快登場

上述成交為瑜一第1C期5A座1樓A單位，屬平台特色單位，實用面積891方呎，連145方呎平台，實呎29,374元。今期共售出161伙，佔可售單位逾76%，共套現近28.5億元，若連同接近沽清的1B期，瑜一累售339伙，佔可售單位逾86%，套現逾58.6億元。

新盤昨錄約10成交 恒地佔3

另綜合各大代理資訊，昨日市場共錄約10宗一手買賣，當中恒地（0012）系內啟德THE HENLEY、紅磡必嘉坊．迎匯及粉嶺北ONE INNOVALE同錄成交。THE HENLEY第2座8樓J室，實用面積417方呎，1房間隔，成交價約1088萬元，實呎26,097元。而九建（0034）將軍澳海茵莊園過去兩日連售6伙，包括2伙招標售出的特色平台單位，套現約3100萬元。會德豐藍田KOKO MARE以約869萬元售出8座9樓A室，為實用面積431方呎的2房開放式廚房單位，實呎20,165元。

不過，部分二手業主仍平手沽貨。中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳中心2座中層D室，實用面積465方呎，採兩房間隔，望內園景，最新以838萬元成交，實呎18,022元。原業主於2019年11月以790萬元入市，持貨3年多，現轉手帳面獲利48萬元離場，單位升值6%，惟扣釐印及佣金等使費，料平手離場。