moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

植田和男掌日本央行 日企短債發行創新高

【明報專訊】日本央行新任行長植田和男昨日正式上任，他曾於確認提名的聽證會上表示，有必要維持寬鬆貨幣政策，亦會考慮調整孳息率曲線控制政策等。不過市場或另有想法。據彭博社引述數據，截至3月底財政年度，日本5年或以下到期的日本企業票據發行量達7.4萬億日圓（約560億美元），創歷史新高，報道指或反映企業猜測植田和男或將結束長達10年的超級寬鬆政策。

與之相反，5年以上到期的債券發行量按年跌至5.4萬億日圓，為自2015年財年以來的最低水平。

彭博：估央行結束寬鬆

植田和男昨日正式上任，任期5年，以接替在位長達10年的前行長黑田東彥。現年71歲的植田和男過去曾擔任日銀理事，為二次大戰後，首名經濟學者出身的日本央行行長，預料首相岸田文雄今日會與植田會談，商討貨幣政策等議題。

植田和男上任後發表文章，稱首項任務是將通脹控制在2%的目標，同時要應對歐美銀行倒閉潮所造成的衝擊。至於現行的寬鬆貨幣政策是否轉向，有分析師就認為植田和男於2月時曾表示，日本有必要繼續推動寬鬆貨幣政策。

截至3月底，全球5年期或更短期的企業債券銷售額在過去一年內下跌16%，但相對與全球企業票據總銷售額跌28%比較，短期債券跌幅顯然較慢，主要因通脹增長和加息所引發債券市場表現下滑。若日本收緊貨幣政策，意味其有意加入全球各國央行，透過提高利率以試圖抑制通脹。