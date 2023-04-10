植田和男掌日本央行 日企短債發行創新高

與之相反，5年以上到期的債券發行量按年跌至5.4萬億日圓，為自2015年財年以來的最低水平。

彭博：估央行結束寬鬆

植田和男昨日正式上任，任期5年，以接替在位長達10年的前行長黑田東彥。現年71歲的植田和男過去曾擔任日銀理事，為二次大戰後，首名經濟學者出身的日本央行行長，預料首相岸田文雄今日會與植田會談，商討貨幣政策等議題。

植田和男上任後發表文章，稱首項任務是將通脹控制在2%的目標，同時要應對歐美銀行倒閉潮所造成的衝擊。至於現行的寬鬆貨幣政策是否轉向，有分析師就認為植田和男於2月時曾表示，日本有必要繼續推動寬鬆貨幣政策。

截至3月底，全球5年期或更短期的企業債券銷售額在過去一年內下跌16%，但相對與全球企業票據總銷售額跌28%比較，短期債券跌幅顯然較慢，主要因通脹增長和加息所引發債券市場表現下滑。若日本收緊貨幣政策，意味其有意加入全球各國央行，透過提高利率以試圖抑制通脹。