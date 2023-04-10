moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

徐風：港科探索上軌道 似無以為繼

【明報專訊】「魔童」王維基旗下的香港科技探索（前稱香港電視或 HKTVmall）（1137）3月底派「成績表」，純利由2021年的1430萬元，大幅增加至2.12億元，再一次證明王維基的商業頭腦，由電訊到寬頻，再到超級市場，都能夠與當時幾乎壟斷行業的巨頭競爭，並能夠從中尋找新商機，闖出一番事業。

不過，如同王維基過去的創業歷程一樣，當生意漸上軌道後，增長似乎無以為繼。

HKTVmall去年的訂單總商品交易額（GMV）為82.76億元，較前一年增加約26%，加上多媒體廣告貢獻，帶動收入增加22%至38.28億元，經調整扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為3.16億元，增長接近兩倍，帶動純利大幅增加。

市場推廣開支控制得宜

公司網購業務利潤增長迅速，除了GMV及收入增加以外，更重要的是市場推廣開支控制得宜。HKTVmall在2021年因應政府提供消費券，推出「$350/ $500電子購物禮券計劃」，該優惠券推廣開支高達8660萬元，但因為用戶普遍將電子禮券當作「期票」，延後消費時間，令GMV未能如預期般增長，反而因過度消耗推廣開支，而影響香港科技探索於2021年的利潤表現。去年公司未有推出同類市場推廣活動，致市場營銷與推廣開支佔GMV的比例由4.1%減少至2.4%，從而大幅度推動利潤增長。

有意見認為，假如補回2021年的電子禮券的單次損失，去年公司的利潤也增加約一倍，似乎也可反映企業業務強勁。不過，值得投資者留意的是，管理層對今年的業務增長目標更為保守。其中GMV目標為88億至92億元，較去年的83億元僅增加6%至11%；佣金率為24%至24.5%，較去年的23.4%增加約1個百分點；並預期經調整EBITDA率為5%至5.5%，僅較去年的4.9%稍為增加約0.1至0.6個百分點。

這3項數據均反映，雖然HKTVmall業務剛上軌道，但未來增長速度偏低，提升佣金率及縮減企業開支比例也近乎達到極限，令盈利能力增長率也在放緩，且海外已有成熟的網購體系，香港科技探索難以「插旗」，未來收入及利潤難有大幅增長。

據香港電視的業績顯示，自2020年開始，其成本佔GMV比例為21.1%、22.8%、20.4%，下降速度並不明顯，對比2019年及2018年分別高達30%及36%的成本比例，也顯示過去3個財政年度壓縮成本的能力開始受到考驗。另一方面，這3年最後一個月的每日平均訂單總數按年增加約5000單及6900單，或有約14%及19%的增長，但該月GMV增長率僅按年增加7%及17%，反映用戶每單消費額減少，也會令GMV有負面影響。

頻推新業務 惜反應不似預期

事實上，面對可以預見的平穩增長期迅速來臨，過去兩年HKTVmall已一直尋找新業務發展，嘗試突破本地網購「天花板」。例如一度與服飾品牌IT合作，推出網店服務「EESE」，也嘗試推出外賣及數據共享庫等業務，與內地科網公司的做法相似。不過，與IT的合作因反應不佳而終止，而「HKTV極速送」餐飲送遞服務的需求比預期少，「數據共享庫」亦未如預期吸引大量商戶使用及分析數據，都反映新業務在香港推廣面臨的困難，也對企業未來的收入增長構成疑問。

香港科技探索「屢敗屢戰」，今年嘗試在生鮮食品做文章，推出「街市即日餸」服務，吸納新用戶，業務與內地阿里巴巴（9988）旗下的「盒馬先生」或美團（3690）及京東（9618）的生鮮食品直送服務相似；另一方面推出「獨立網店」解決方案，業務上似乎向Shopify（美：SHOP）或Shopline等公司「致敬」。

到底哪項業務能夠順利跑出，還是繼續「屢戰屢敗」，未能找到新營商模式「發圍」，精明的投資者可以選擇拭目以待，靜候有新業務可望突圍後，再出手支持王維基也未遲。

[徐風 隨風投資]