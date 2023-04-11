moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

9企申設人民幣雙櫃台 利北水買賣 分析：減匯兌風險 冀推升港股成交

【明報專訊】港交所（0388）去年底宣布推出人民幣雙櫃台，上月起多間重磅股相繼提交增設人民幣櫃台的申請，當中包括騰訊（0700）、快手（1024）等北水熱炒科企，至今已有至少9間上市公司遞交申請。港交所同時推出雙櫃台莊家機制，以提升流動性並收窄兩個櫃台之間的價差。市場人士認為，內地資金經由港股通南下已成港股主要買賣盤來源之一，措施為內地投資者省卻兌換風險，改善人民幣計價股票的流通量，料市場反應正面，惟提升成交量仍需投資者意欲等因素配合。

明報記者 鄺海盈

自滬港通於2014年底推出以來，經港股通買賣港股的北水佔港股市場交投份額持續提升。北水由2017年僅佔港股約5%左右的交易額，至截至去年第四季，交易額佔比已增至15.5%新高水平（見圖）。若日後相關買賣盤主要以人民幣進行，減低內地投資者經港股通買賣港股的匯兌成本及匯率風險，有望推升相關股份人民幣櫃台流通量，以至整體港股交投。在已申請增設人民幣櫃台的上市公司當中，潤啤（0291）的北水持倉佔逾13%，而搶先遞交申請的快手，北水持倉亦佔近12%（見表）。

北水佔港股交易總額 增至15.5%新高

內地投資者現時經港股通買入港股，需以人民幣兌換港元，落盤時只有兌換參考價，至當日收市後才能確定匯率，若遇上人民幣即市匯率波動大時，涉及額外匯兌風險。另北水沽售港股後套現港元需兌換回人民幣，資金原路調返內地戶口，一買一賣匯兌差價亦構成額外成本。

香港上市公司商會總幹事黃明偉認為，近年兩地政府推動人民幣國際化，使其流通量逐漸擴闊，人民幣計價產品亦有積極作用，加上在互聯互通制度發展下，更多內地投資者參與。他認為新措施便利內地投資者，亦省卻兌換風險，料可消除投資者的入市猶豫。加上措施設有莊家機制，莊家有責任提供市場的流通量，確保投資者隨時可以入市。

業界料首階段吸「大隻」股參加

黃明偉預計首階段交投活躍的股份將會參與計劃，一些較為「大隻」的股份即使未設莊家機制，料交易依然順暢。不過，成交量未必因此有所推升，主要仍要視乎參與股份的吸引力、質素，以及投資者意欲等。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，措施設人民幣報價能夠吸收市場上的人民幣，減省匯兌為吸引內地投資者參與加添誘因。為吸引莊家參與開價，港府將豁免其印花稅。莊家機制可以解決不對等交易的問題，方便散戶買賣。

人民幣計價股票倡議10多年前已提出，惟至今只有兩隻人民幣交易股份，而且成交偏低。當中灣區發展（80737）（前身合和公路）今年初以來，日均成交只有約6萬元人民幣；只有人民幣交易不設港元櫃台的匯賢房託（87001），日均成交亦不足220萬元人民幣。